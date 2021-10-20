Айтишники создали VR-путеводитель по Вселенной (видео)

Программа, соединяющая в себе миллион гигабайт имеющихся на сегодняшний день данных ученых, позволит качественно погрузиться в космос в режиме виртуальной реальности.

Исследователи одного из ведущих швейцарских университетов выпускают бета-версию программного обеспечения с открытым исходным кодом под названием VIRUP (Virtual Reality Universe Project), которая позволит виртуально посещать космос. Об этом сообщает AP.

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Программа должна объединить самый большой набор данных о Вселенной для создания трехмерных панорамных визуализаций пространства.

Для "посещения космоса" будет использоваться индивидуальное оборудование виртуальной реальности, например панорамный кинотеатр с 3D-очками. Можно будет пользоваться программой и на ПК для двухмерного просмотра.

"Новизна этого проекта заключалась в объединении всех доступных наборов данных в одну структуру, когда вы можете видеть Вселенную в разных масштабах — рядом с нами, вокруг Земли, вокруг Солнечной системы, на уровне Млечного Пути. И время до начала — то, что мы называем Большим взрывом", — сказал Жан-Поль Кнейб, директор астрофизической лаборатории EPFL.

ПО VIRUP будет доступно для всех бесплатно, хотя для этого потребуется как минимум компьютер, а лучше всего визуализировать космос с помощью оборудования VR или возможностей 3D. Программа нацелена на широкий круг пользователей — начиная учеными, заканчивая просто интересующимися.

Проект будет включать в себя не менее 4500 известных экзопланет, а также десятки миллионов галактик, сотни миллионов космических объектов и в целом более 1,5 миллиарда источников света только от Млечного Пути. В общем речь идет о тысяче терабайт или миллионе гигабайт данных.

Фокус ранее писал о том, что компания Facebook намерена привлечь 10 тыс. новых сотрудников из стран ЕС, чтобы построить "метавселенную" — онлайн-мир, в котором люди будут общаться, жить, развлекаться и работать виртуально. Проект будет реализован в ближайшие 5 лет. На него уже выделили $50 млн.

Напомним также, что в США заключенные смогут совершить виртуальное путешествие на волю.