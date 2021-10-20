Айтішники створили VR-путівник по Всесвіту (відео)

Програма, що з'єднує в собі мільйон гігабайт наявних на сьогодні даних учених, дозволить якісно зануритися в космос у режимі віртуальної реальності.

Дослідники одного з провідних швейцарських університетів випускають бета-версію програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом під назвою VIRUP (Virtual Reality Universe Project), яка дозволить віртуально відвідувати космос. Про це повідомляє AP.

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Програма повинна об'єднати найбільший набір даних про Всесвіт для створення тривимірних панорамних візуалізацій простору.

Для "відвідування космосу" буде використовуватися індивідуальне обладнання віртуальної реальності, наприклад панорамний кінотеатр з 3D-окулярами. Можна буде користуватися програмою і на ПК для двомірного перегляду.

"Новизна цього проєкту полягала в об'єднанні всіх доступних наборів даних в одну структуру, коли ви можете бачити Всесвіт у різних масштабах — поруч з нами, навколо Землі, навколо Сонячної системи, на рівні Чумацького Шляху. І час до початку — те, що ми називаємо великим вибухом", — сказав Жан-Поль Кнейб, директор астрофізичної лабораторії EPFL.

ПЗ VIRUP буде доступно для всіх безкоштовно, хоча для цього потрібен як мінімум комп'ютер, а найкраще візуалізувати космос за допомогою обладнання VR або можливостей 3D. Програма націлена на широке коло користувачів — від учених до тих, хто просто цікавиться.

Проєкт включатиме в себе понад 4500 відомих екзопланет, а також десятки мільйонів галактик, сотні мільйонів космічних об'єктів і в цілому понад 1,5 мільярда джерел світла тільки від Чумацького Шляху. Загалом мова йде про тисячі терабайт або мільйон гігабайт даних.

Фокус раніше писав про те, що компанія Facebook має намір залучити 10 тис. нових співробітників з країн ЄС, щоб побудувати "метавсесвіт" — онлайн-світ, у якому люди будуть спілкуватися, жити, розважатися і працювати віртуально. Проєкт буде реалізований у найближчі 5 років. На нього вже виділили $50 млн.

Нагадаємо також, що в США ув'язнені зможуть здійснити віртуальну подорож на волю.