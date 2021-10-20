В Google отчитались о предотвращении атаки русскоязычных хакеров на YouTube-блогеров

В компании утверждают, что сумели заблокировать 1,6 млн фишинговых сообщений и восстановить около четырех тысяч пострадавших аккаунтов.

Корпорация Google заявила о предотвращении "русскоязычной" хакерской атаки на блогеров оциальной сети YouTube. Хакеры применяли фишинговые программы и получали доступ к cookie-файлам и паролям. Об этом стало известно из сообщения в блоге Google.

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По данным компании, хакеры принадлежали к группе, в которую набирали на русскоязычном форуме. Они заинтересовывали блогеров ложными предложениями о сотрудничестве – рекламе антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-игр и т.д. Письма с рекламой и ссылками попадали на адреса, которые пользователи указывали на своих страницах. После перехода по ссылкам загружались вредоносные программы, с помощью которых хакеры получали доступ к cookie-файлам и паролям. После того как YouTube-канал попадал в руки злоумышленников, его продавали на черном рынке или использовали для махинаций с криптовалютой.

"С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", — говорится в сообщении.

Также Google сообщила, что удалось заблокировать 1,6 млн фишинговых сообщений в Gmail и восстановить около четырех тысяч пострадавших аккаунтов.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали систему информационной защиты украинской сети аптек АНЦ, в результате чего работа в аптечных магазинах была заблокирована. Взамен на разблокировку хакеры требуют выкуп в биткоинах.

Хакеры взломали блокчейн-систему Poly Network и украли криптовалюты на $600 млн. Это самое масштабное криптовалютное ограбление с 2018 года.