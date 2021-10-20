У Google відзвітували про запобігання атаці російськомовних хакерів на YouTube-блогерів

У компанії стверджують, що зуміли заблокувати 1,6 млн фішингових повідомлень і відновити близько чотирьох тисяч постраждалих акаунтів.

Корпорація Google заявила про запобігання "російськомовній" хакерській атаці на блогерів соціальної мережі YouTube. Хакери застосовували фішингові програми й отримували доступ до cookie-файлів та паролів. Про це стало відомо з повідомлення в блозі Google.

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За даними компанії, хакери належали до групи, яку набирали на російськомовному форумі. Вони цікавили блогерів помилковими пропозиціями про співпрацю — рекламі антивірусні програми, музичні програвачі, онлайн-ігри тощо. Листи з рекламою і посиланнями потрапляли на адреси, які користувачі вказували на своїх сторінках. Після переходу за посиланнями завантажувалися шкідливі програми, за допомогою яких хакери отримували доступ до cookie-файлів та паролів. Після того, як YouTube-канал потрапляв до рук зловмисників, його продавали на чорному ринку або використовували для махінацій з криптовалютою.

"З кінця 2019 року наша команда завадила фішинговій кампанії, організованій з метою отримання фінансової вигоди від користувачів YouTube із застосуванням шкідливої програми з отримання доступу до cookie-файлів", — йдеться в повідомленні.

Також Google повідомила, що вдалося заблокувати 1,6 млн фішингових повідомлень у Gmail і відновити близько чотирьох тисяч постраждалих акаунтів.

Раніше повідомлялося, що хакери зламали систему інформаційного захисту української мережі аптек АНЦ, у результаті чого робота в аптечних магазинах була заблокована. Натомість на розблокування хакери вимагають викуп у біткоїнах.

Хакери зламали блокчейн-систему Poly Network і вкрали криптовалюту на $600 млн. Це наймасштабніше криптовалютне пограбування з 2018 року.