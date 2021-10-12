Хакери в Україні зламали велику мережу аптек і вимагають викуп

Кіберзлочинці також залишили аптеки без інтернету. Однак керівництво компанії не має наміру платити зловмисникам гроші та вести з ними переговори.

Зловмисники зламали систему інформаційного захисту української мережі аптек АНЦ, у результаті чого робота сайту й інтернет-з'єднання в аптечних магазинах було заблоковано. За розблокування хакери вимагають викуп у біткоїнах. Про це у вівторок повідомив генеральний директор АНЦ Микола Щербина в своєму Facebook.

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"Увага, Вас зламали! Заплатіть "Х" BTC, щоб отримати доступ до ваших маршрутизаторів" Такий вигляд мало повідомлення, яке я отримав учора вранці. І, на жаль, це був не спам і не поганий жарт. Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубила інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", — написав Щербина.

За його словами, у результаті злому тисячі громадян були позбавлені можливості замовляти ліки через інтернет. У той же час гендиректор холдингу заявив, що переговори з кіберзлочинцями вести не будуть, також вони не отримають викуп, оскільки, на його думку, "це по суті зміцнює їхній "бізнес" і відкриває можливості для інших атак". Разом із тим компанія наразі робить усе можливе, щоб розшукати хакерів і залучити їх до відповідальності.

"Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів (чого варті тільки покупка, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш, ніж 1000 аптек)", — розповів Щербина.

Тим часом на сайті АНЦ вказується, що сервіс інтернет-замовлень наразі недоступний.

[ + – ] Скріншот із сайту АНЦ

В аптечний холдинг АНЦ входять мережі "Аптека низьких цін", "Копійка", "Шар@", "Медпрепарати", "Фармакопійка" і "Благодія".

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція затримала 25-річного хакера, який здійснював атаки на іноземні компанії, в результаті чого їм було завдано збитків у розмірі 150 мільйонів доларів.

У вересні СБУ відзвітувала про блокування 53 кібератак, які були спрямовані на інформаційні системи органів влади України.