Диджитал-артисты показали, что на самом деле на Земле очень мало воды (фото, видео)

Художники по визуальным эффектам создали симулякр воды, содержащейся на нашей планете, — получился шар диаметром всего-то 1384 км.

Команда художников по визуальным эффектам Corridor Crew обратились за помощью к Google и узнала, что объем всей воды на нашей планете составляет 534,3 млн кубических километров. Этот показатель настолько велик, что нам с вами сложно представить, сколько же это. По этой причине диджитал-артисты решили визуализировать Землю и воду по отдельности, создав симулякр планеты, симулякр воды и сравнив их между собой и с Луной.

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Об этом рассказывается в ролике команды на YouTube.

Как известно, 2/3 поверхности планеты покрывает вода, и ее даже видно из космоса. Именно поэтому мы зовем Землю "голубой планетой". Однако не стоит забывать, что есть еще грунтовые воды, а также некоторое количество воды в атмосфере, и в разного рода организмах.

[ + – ] Земля, Луна и вся вода нашей планеты

"Если собрать всю воду с поверхности и заключить ее в сферу, то насколько большой она получится", — говорится в ролике. "Наверняка многие из вас подумали, что водяная сфера была бы размером с Луну. Но на самом деле, сфера намного меньше".

[ + – ] Вода из облаков и вода, содержащаяся во всех живых организмах

Художники утверждают, что при расчете объема водяного шара они учитывали водоизмещение океанов, морей, рек, озер, ручьев, ледников, облаков и воду, содержащуюся в живых организмах. Однако "гидрошар" гораздо меньше Луны.

"Почему так? Потому что Земля гладкая (не плоская, а именно гладкая)", — акцентируют создатели ролика. Несмотря на то, что на планете множество трещин, впадин, высоких гор, по сравнению с масштабами планеты разница между ними ничтожна. Если сжать Землю до размеров бильярдного шара, то ее поверхность будет такой же шероховатой, как наждачная бумага с зернистостью 320".

"Всем известно, что 200 г воды, пролитые на гладкую поверхность, могут покрыть довольно большую площадь. Так же и с водой на Земле — если бы планета была размером с яблоко, то мировые океаны были бы в 7 раз тоньше кожуры яблока", — говорится в ролике.

[ + – ] Вода из всех рек и озер мира поместилась в шар диаметром 35 км

Диджитальщики отмечают, что сфера, умещающая всю воду мира, имеет диаметр 1384 км.

Также они решили визуализировать соотношение пресной воды и соленой. Оказалось, что объем пресной воды составляет только 2,5% от всего количества всей воды на планете, т.е. диаметр сферы составил бы 400 км. При этом большая часть пресной воды содержится в ледниках, и только 0,3% — в реках и озерах. Если заключить в шар воду всех рек и озер, то получим сферу диаметром 35 км. А водяной шар с жидкостью, добытой из облаков, имел бы диаметр 257 км.

Ранее мы сообщали о том, что диджитальщики показали, какое количество солнечных батарей способно питать всю технику мира.