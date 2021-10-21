Діджитал-артисти показали, що насправді на Землі дуже мало води (фото, відео)
Художники з візуальних ефектів створили симулякр води, що міститься на нашій планеті, — вийшла куля діаметром всього лише 1384 км.
Команда художників із візуальних ефектів Corridor Crew звернулася за допомогою до Google і дізналася, що об'єм усієї води на нашій планеті складає 534,3 млн кубічних кілометрів. Цей показник настільки великий, що нам із вами складно уявити, скільки ж це. З цієї причини діджитал-артисти вирішили візуалізувати Землю та воду окремо, створивши симулякр планети, симулякр води та порівнявши їх між собою і з Місяцем.
Про це розповідається в ролику команди на YouTube.
Як відомо, 2/3 поверхні планети покриває вода, і її навіть видно з космосу. Саме тому ми називаємо Землю "блакитною планетою". Однак не варто забувати, що є ще ґрунтові води, а також деяка кількість води в атмосфері, і в різного роду організмах.
"Якщо зібрати всю воду з поверхні та помістити її у сферу, то наскільки великою вона вийде, — йдеться в ролику. — Напевно, багато хто з вас подумав, що водяна сфера була б розміром із Місяць. Але насправді сфера набагато менша".
Художники стверджують, що при розрахунку обсягу водяної кулі вони враховували водотоннажність океанів, морів, річок, озер, струмків, льодовиків, хмар і воду, що міститься в живих організмах. Однак "гідрокуля" набагато менша за Місяць.
"Чому так? Тому що Земля гладка (не плоска, а саме гладка)", — акцентують автори ролика. Незважаючи на те, що на планеті безліч тріщин, западин, високих гір, у порівнянні з масштабами планети різниця між ними незначна. Якщо стиснути Землю до розмірів більярдної кулі, то її поверхня буде такою ж шорсткою, як наждачний папір із зернистістю 320".
"Усім відомо, що 200 г води, пролиті на гладку поверхню, можуть покрити досить велику площу. Так само і з водою на Землі — якби планета була розміром із яблуко, то світові океани були б у 7 разів тонші за шкірку яблука", — йдеться в ролику.
Діджитальники відзначають, що сфера, яка вміщає всю воду світу, має діаметр 1384 км.
Також вони вирішили візуалізувати співвідношення прісної води та солоної. Виявилося, що обсяг прісної води становить лише 2,5% від усієї кількості всієї води на планеті, тобто діаметр сфери становив би 400 км. При цьому велика частина прісної води міститься в льодовиках, і тільки 0,3% — у річках і озерах. Якщо помістити в кулю воду всіх річок і озер, то отримаємо сферу діаметром 35 км. А водяний шар із рідиною, видобутою з хмар, мав би діаметр 257 км.
Раніше ми повідомляли про те, що діджитальники показали, скільки сонячних батарей здатні живити всю техніку світу.