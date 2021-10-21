Діджитал-артисти показали, що насправді на Землі дуже мало води (фото, відео)

Художники з візуальних ефектів створили симулякр води, що міститься на нашій планеті, — вийшла куля діаметром всього лише 1384 км.

Команда художників із візуальних ефектів Corridor Crew звернулася за допомогою до Google і дізналася, що об'єм усієї води на нашій планеті складає 534,3 млн кубічних кілометрів. Цей показник настільки великий, що нам із вами складно уявити, скільки ж це. З цієї причини діджитал-артисти вирішили візуалізувати Землю та воду окремо, створивши симулякр планети, симулякр води та порівнявши їх між собою і з Місяцем.

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Про це розповідається в ролику команди на YouTube.

Як відомо, 2/3 поверхні планети покриває вода, і її навіть видно з космосу. Саме тому ми називаємо Землю "блакитною планетою". Однак не варто забувати, що є ще ґрунтові води, а також деяка кількість води в атмосфері, і в різного роду організмах.

[ + – ] Земля, Місяць і вся вода нашої планети

"Якщо зібрати всю воду з поверхні та помістити її у сферу, то наскільки великою вона вийде, — йдеться в ролику. — Напевно, багато хто з вас подумав, що водяна сфера була б розміром із Місяць. Але насправді сфера набагато менша".

[ + – ] Вода з хмар і вода, що міститься у всіх живих організмах

Художники стверджують, що при розрахунку обсягу водяної кулі вони враховували водотоннажність океанів, морів, річок, озер, струмків, льодовиків, хмар і воду, що міститься в живих організмах. Однак "гідрокуля" набагато менша за Місяць.

"Чому так? Тому що Земля гладка (не плоска, а саме гладка)", — акцентують автори ролика. Незважаючи на те, що на планеті безліч тріщин, западин, високих гір, у порівнянні з масштабами планети різниця між ними незначна. Якщо стиснути Землю до розмірів більярдної кулі, то її поверхня буде такою ж шорсткою, як наждачний папір із зернистістю 320".

"Усім відомо, що 200 г води, пролиті на гладку поверхню, можуть покрити досить велику площу. Так само і з водою на Землі — якби планета була розміром із яблуко, то світові океани були б у 7 разів тонші за шкірку яблука", — йдеться в ролику.

[ + – ] Вода з усіх річок і озер світу помістилася в кулю діаметром 35 км

Діджитальники відзначають, що сфера, яка вміщає всю воду світу, має діаметр 1384 км.

Також вони вирішили візуалізувати співвідношення прісної води та солоної. Виявилося, що обсяг прісної води становить лише 2,5% від усієї кількості всієї води на планеті, тобто діаметр сфери становив би 400 км. При цьому велика частина прісної води міститься в льодовиках, і тільки 0,3% — у річках і озерах. Якщо помістити в кулю воду всіх річок і озер, то отримаємо сферу діаметром 35 км. А водяний шар із рідиною, видобутою з хмар, мав би діаметр 257 км.

Раніше ми повідомляли про те, що діджитальники показали, скільки сонячних батарей здатні живити всю техніку світу.