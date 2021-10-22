Диджитал-артисты показали, как изменится мир, если увеличить атомы до размеров мяча (видео)

Благодаря компьютерной графике вы увидите, насколько маленькими являются атомы и какую важную роль они играют.

Группа экспертов по визуальным эффектам показала, что будет, если увеличить атом до размеров обычного теннисного мяча. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Corridor Crew.

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Атомы настолько маленькие, что их можно разглядеть лишь при помощи специального оборудования: сканирующего туннельного микроскопа. Большая часть объема атомов — это пустое пространство.

"К примеру, атом водорода содержит один электрон, который вращается вокруг одного протона в сферическом поле, которое и определяет размер частицы. У других элементов поле может иметь другие, порой весьма причудливые, формы. Если же увеличить протон до размера теннисного мяча — весь атом будет сферой диаметром 8 км", — говорится в видео.

Атомы имеют разные размеры, однако авторы ролика для своих расчетов взяли частицу в один Ангстрем — единица измерения длины, которая равняется 0,1 нанометра. В итоге соотношение атома к мячу получилось 670 млн к 1. Затем диджитальщики объединили атомы в молекулы аденина, которые составляют цепочки ДНК шириной около 20 атомов. Если один атом будет размером с мяч для тенниса, то ДНК протянется на тысячи километров и выйдет далеко за пределы Земли.

"Белки (протеины), органеллы (компоненты клеток) и вирусы имеют намного большие объемы", — говорят диджитал-артисты. "Органические молекулы собираются в сложные комплексы, которые называются клетками. К примеру, эритроцит (красное кровяное тело) имеет размер около 7 микрон (0,007 мм) и является одной из самых маленьких клеток организма человека, ее задача — разносить кислород по всему телу. Если увеличить атом до объема теннисного мяча, то кровяное тело вырастет до 5 км в ширину и будет напоминать инопланетные "летающие тарелки" из фантастических фильмов. Одна капля крови содержит примерно 5 млн красных клеток, а каждую секунду человек вырабатывает еще до 2 млн".

Далее художники показали, какими будут кристаллы соли в таких условиях.

"Кухонная соль состоит из атомов натрия и хлора, которые вместе формируют кубические гранулы шириной около 1 мм. При том же масштабировании, один кристаллик растянется на 300 км — это в несколько раз больше, чем размер астероида, убившего всех динозавров. Если такой объект врежется в Землю — то всю планету зальет лавой", — сообщают креаторы.

Ну, и не обошли они вниманием монетку номиналом в пенни (1 цент), которая имеет диаметр 19,02 мм. Если увеличить ее в 670 млн раз, толщина составит 950 км, а ширина 12 743,3 км — больше, чем диаметр экватора Земли. Другими словами, такой монеткой можно разрезать целую планету.

Ранее команда Corridor Crew показала, что насколько мало воды на Земле. Вся она может поместиться в емкость, объемом меньше Луны.