Діджитал-артисти показали, як зміниться світ, якщо збільшити атоми до розмірів м'яча (відео)

Завдяки комп'ютерній графіці ви побачите, наскільки маленькими є атоми і яку важливу роль вони відіграють.

Група експертів з візуальних ефектів показала, що буде, якщо збільшити атом до розмірів звичайного тенісного м'яча. Відеоролик опублікований на YouTube-каналі Corridor Crew.

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Атоми настільки маленькі, що їх можна розглядати лише за допомогою спеціального обладнання: скануючого тунельного мікроскопа. Велика частина обсягу атомів — це порожній простір.

"Наприклад, атом водню містить один електрон, який обертається навколо одного протона у сферичному полі, яке і визначає розмір частки. У інших елементів поле може мати інші, часом досить химерні, форми. Якщо ж збільшити протон до розміру тенісного м'яча — весь атом буде сферою діаметром 8 км", — йдеться у відео.

Атоми мають різні розміри, однак автори ролика для своїх розрахунків взяли частку один Ангстрем — одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 0,1 нанометра. В результаті співвідношення атома до м'яча вийшло 670 млн до 1. Потім діджитальники об'єднали атоми в молекули аденіну, які складають ланцюжки ДНК шириною близько 20 атомів. Якщо один атом буде розміром з м'яч для тенісу, то ДНК простягнеться на тисячі кілометрів і вийде далеко за межі Землі.

"Білки (протеїни), органели (компоненти клітин) і віруси мають набагато більші обсяги", — говорять діджитал-артисти. "Органічні молекули збираються в складні комплекси, які називаються клітинами. Наприклад, еритроцит (червоне кров'яний тіло) має розмір близько 7 мікрон (0,007 мм) і є однією з найменших клітин організму людини, чиє завдання — розносити кисень по всьому тілу. Якщо збільшити атом до обсягу тенісного м'яча, то кров'яне тіло виросте до 5 км вшир і нагадуватиме інопланетні "літальні тарілки" з фантастичних фільмів. Одна крапля крові містить приблизно 5 млн червоних клітин, а кожну секунду людина виробляє ще до 2 млн".

Далі художники показали, якими будуть кристали солі в таких умовах.

"Кухонна сіль складається з атомів натрію і хлору, які разом формують кубічні гранули шириною близько 1 мм. При тому ж масштабуванні, один кристалик розтягнеться на 300 км — це в кілька разів більше, ніж розмір астероїда, що вбив усіх динозаврів. Якщо такий об'єкт вріжеться в Землю — то всю планету заллє лавою", — повідомляють креатори.

Ну, і не обійшли вони увагою монетку номіналом пенні (1 цент), яка має діаметр 19,02 мм. Якщо збільшити її в 670 млн разів, її товщина буде 950 км, а ширина 12 743,3 км — більше, ніж діаметр екватора Землі. Іншими словами, такий монеткою можна розрізати цілу планету.

Раніше команда Corridor Crew показала, наскільки мало води на Землі. Вся вона може поміститися в ємність, об'ємом менше Місяця.