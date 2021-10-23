Нейросеть показала, как Киев и другие города будут выглядеть из-за стихийных бедствий (фото)

Рано или поздно любой уголок мира может пострадать из-за глобального изменения климата, если каждый человек не начнет бороться с ними уже сейчас.

Канадские ученые запустили нейросеть, которая изображает природные катаклизмы на фотографиях в сервисе Google Street View. Любой желающий может посмотреть результат на сайте ThisClimateDoesNotExist.

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Пользователю необходимо выбрать точу на встроенной цифровой карте от Google или указать конкретный адрес, затем система автоматически загрузит фотографию реально существующей локации, редактирует снимки и при помощи визуальных эффектов изображает на них различные стихийные бедствия, такие как пожары, наводнения или смог. В результате ИИ выдает картинки в разрешении 640×640 пикселей, некоторые получаются очень даже реалистичными.

В основе сервиса лежит генеративно-состязательная нейросеть — алгоритм машинного обучения, состоящий из двух "умных" частей. Одна из них генерирует образцы, а другая старается найти в них недостатки. Они соревнуются, пока не получат удовлетворительный результат.

[ + – ] Майдане Независимости в Киеве в случае потопа [ + – ] Майдане Независимости в Киеве в случае пожара [ + – ] Майдане Независимости в Киеве покрыт смогом

Таким образом сотрудники Квебекского института искусственного интеллекта пытаются привлечь внимание общественности к экологической проблеме. Они отмечают, что изменения климата по разному влияют на страны и регионы, однако со временем катаклизмы могут настигнуть любого.

Проект позволяет каждому взглянуть, как могут измениться их родные места в не таком уж далеком будущем, если человечество не объединит усилия для защиты окружающей среды. Он рекомендует проверить дома, рабочие места, любимые рестораны и локации для путешествий.

[ + – ] Изображение потопа у Потемкинской лестницы в Одессе [ + – ] Изображение пожара у Потемкинской лестницы в Одессе [ + – ] Изображение смога у Потемкинской лестницы в Одессе

"Мы использовали искусственный интеллект, чтобы создать инструмент, который позволяет вам представить себе последствия климатического кризиса, с которыми мы сталкиваемся, по одному адресу за раз", — подчеркнули авторы на сайте.

Ранее писали, то нейросеть научилась точно прогнозировать погоду и превзошла метеорологов. Алгоритм собирает данные с зондов и предсказывает осадки за ближайшие полтора часа для местности площадью около 1 квадратного километра.

Писали также, что житель Японии при помощи нейросети удалял цензуру из порнороликов, а затем продавал их в сети. Ему удалось через свой сайт продать около 10 тысяч видео на сумму $96 тысяч. Мужчину арестовали за распространение порнографии и нарушение авторских прав.