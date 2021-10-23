Нейросеть показала, как Киев и другие города будут выглядеть из-за стихийных бедствий (фото)
Рано или поздно любой уголок мира может пострадать из-за глобального изменения климата, если каждый человек не начнет бороться с ними уже сейчас.
Канадские ученые запустили нейросеть, которая изображает природные катаклизмы на фотографиях в сервисе Google Street View. Любой желающий может посмотреть результат на сайте ThisClimateDoesNotExist.
Пользователю необходимо выбрать точу на встроенной цифровой карте от Google или указать конкретный адрес, затем система автоматически загрузит фотографию реально существующей локации, редактирует снимки и при помощи визуальных эффектов изображает на них различные стихийные бедствия, такие как пожары, наводнения или смог. В результате ИИ выдает картинки в разрешении 640×640 пикселей, некоторые получаются очень даже реалистичными.
В основе сервиса лежит генеративно-состязательная нейросеть — алгоритм машинного обучения, состоящий из двух "умных" частей. Одна из них генерирует образцы, а другая старается найти в них недостатки. Они соревнуются, пока не получат удовлетворительный результат.
Таким образом сотрудники Квебекского института искусственного интеллекта пытаются привлечь внимание общественности к экологической проблеме. Они отмечают, что изменения климата по разному влияют на страны и регионы, однако со временем катаклизмы могут настигнуть любого.
Проект позволяет каждому взглянуть, как могут измениться их родные места в не таком уж далеком будущем, если человечество не объединит усилия для защиты окружающей среды. Он рекомендует проверить дома, рабочие места, любимые рестораны и локации для путешествий.
"Мы использовали искусственный интеллект, чтобы создать инструмент, который позволяет вам представить себе последствия климатического кризиса, с которыми мы сталкиваемся, по одному адресу за раз", — подчеркнули авторы на сайте.
Ранее писали, то нейросеть научилась точно прогнозировать погоду и превзошла метеорологов. Алгоритм собирает данные с зондов и предсказывает осадки за ближайшие полтора часа для местности площадью около 1 квадратного километра.
Писали также, что житель Японии при помощи нейросети удалял цензуру из порнороликов, а затем продавал их в сети. Ему удалось через свой сайт продать около 10 тысяч видео на сумму $96 тысяч. Мужчину арестовали за распространение порнографии и нарушение авторских прав.