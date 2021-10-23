Нейромережа показала, як Київ та інші міста будуть виглядати через стихійні лиха (фото)
Рано чи пізно будь-який куточок світу може постраждати через глобальну зміну клімату, якщо кожна людина не почне боротися з ними вже зараз.
Канадські вчені запустили нейромережу, яка зображує природні катаклізми на фотографіях в сервісі Google Street View. Будь-який бажаючий може подивитися результат на сайті ThisClimateDoesNotExist.
Користувачеві необхідно вибрати точу на вбудовану цифрову карті від Google або вказати конкретну адресу, потім система автоматично завантажить фотографію реально існуючої локації, відредагує знімки і за допомогою візуальних ефектів зобразить на них різні стихійні лиха, такі як пожежі, повені або зміг. В результаті ШІ видає картинки з росширенням 640 × 640 пікселів, деякі виходять дуже навіть реалістичними.
В основі сервісу лежить генеративно-змагальна нейромережа — алгоритм машинного навчання, що складається з двох "розумних" частин. Одна з них генерує зразки, а інша намагається знайти в них недоліки. Вони змагаються, поки не отримають задовільний результат.
Таким чином співробітники Квебецького інституту штучного інтелекту намагаються привернути увагу громадськості до екологічної проблеми. Вони відзначають, що зміни клімату по різному впливають на країни і регіони, однак згодом катаклізми можуть торкнутися будь-кого.
Проект дозволяє кожному поглянути, як можуть змінитися їх рідні місця в не такому вже далекому майбутньому, якщо людство не об'єднає зусилля для захисту навколишнього середовища. Він рекомендує перевірити будинки, робочі місця, улюблені ресторани і локації для подорожей.
"Ми використовували штучний інтелект, щоб створити інструмент, який дозволяє вам уявити собі наслідки кліматичної кризи, з якими ми стикаємося, за однією адресою за раз", — підкреслили автори на сайті.
Раніше писали, то нейромережа навчилася точно прогнозувати погоду і перевершила метеорологів. Алгоритм збирає дані з зондів і пророкує опади за найближчі півтори години для місцевості площею близько 1 квадратного кілометра.
Писали також, що житель Японії за допомогою нейромережі видаляв цензуру з порнороликів, а потім продавав їх в мережі. Йому вдалося через свій сайт продати близько 10 тисяч відео на суму $ 96 тисяч. Чоловіка заарештували за поширення порнографії і порушення авторських прав.