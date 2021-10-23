Нейромережа показала, як Київ та інші міста будуть виглядати через стихійні лиха (фото)

Рано чи пізно будь-який куточок світу може постраждати через глобальну зміну клімату, якщо кожна людина не почне боротися з ними вже зараз.

Канадські вчені запустили нейромережу, яка зображує природні катаклізми на фотографіях в сервісі Google Street View. Будь-який бажаючий може подивитися результат на сайті ThisClimateDoesNotExist.

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Користувачеві необхідно вибрати точу на вбудовану цифрову карті від Google або вказати конкретну адресу, потім система автоматично завантажить фотографію реально існуючої локації, відредагує знімки і за допомогою візуальних ефектів зобразить на них різні стихійні лиха, такі як пожежі, повені або зміг. В результаті ШІ видає картинки з росширенням 640 × 640 пікселів, деякі виходять дуже навіть реалістичними.

В основі сервісу лежить генеративно-змагальна нейромережа — алгоритм машинного навчання, що складається з двох "розумних" частин. Одна з них генерує зразки, а інша намагається знайти в них недоліки. Вони змагаються, поки не отримають задовільний результат.

[ + – ] Майдані Незалежності в Києві в разі потопу [ + – ] Майдані Незалежності в Києві в разі пожежі [ + – ] Майдані Незалежності в Києві покритий смогом

Таким чином співробітники Квебецького інституту штучного інтелекту намагаються привернути увагу громадськості до екологічної проблеми. Вони відзначають, що зміни клімату по різному впливають на країни і регіони, однак згодом катаклізми можуть торкнутися будь-кого.

Проект дозволяє кожному поглянути, як можуть змінитися їх рідні місця в не такому вже далекому майбутньому, якщо людство не об'єднає зусилля для захисту навколишнього середовища. Він рекомендує перевірити будинки, робочі місця, улюблені ресторани і локації для подорожей.

[ + – ] Зображення потопу біля Потьомкінських сходів в Одесі [ + – ] Зображення пожежі біля Потьомкінських сходів в Одесі [ + – ] Зображення смогу біля Потьомкінських сходів в Одесі

"Ми використовували штучний інтелект, щоб створити інструмент, який дозволяє вам уявити собі наслідки кліматичної кризи, з якими ми стикаємося, за однією адресою за раз", — підкреслили автори на сайті.

Раніше писали, то нейромережа навчилася точно прогнозувати погоду і перевершила метеорологів. Алгоритм збирає дані з зондів і пророкує опади за найближчі півтори години для місцевості площею близько 1 квадратного кілометра.

Писали також, що житель Японії за допомогою нейромережі видаляв цензуру з порнороликів, а потім продавав їх в мережі. Йому вдалося через свій сайт продати близько 10 тисяч відео на суму $ 96 тисяч. Чоловіка заарештували за поширення порнографії і порушення авторських прав.