ШІ навчився точно прогнозувати погоду та перевершив найкращих синоптиків

Алгоритм обробляє дані з зондів і складає прогноз погоди на найближчі півтори години для територій площею близько 1 кв. км.

Британська компанія DeepMind створила штучний інтелект, який передбачає випадання опадів точніше за будь-який традиційний метод.

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Розробники поділилися подробицями на офіційному сайті.

Сучасні прогнози засновані на системах чисельного прогнозування, які на кілька днів уперед передбачають погоду в глобальному масштабі, однак не здатні точно визначати ситуацію на найближчі дві години. Нова модель DeepMind дозволяє заповнити ці прогалини та попередити людей про дощі, які напевно почнуться найближчим часом.

Серед погодних явищ особливо важливий дощ через його вплив на наші повсякденні рішення. Чи взяти парасольку? Який маршрут краще вибрати, якщо я їду на авто? Які заходи безпеки вжити при проведенні заходів на відкритому повітрі? Чи можлива повінь? Система використовує дані з зондів над Великобританією та США, які кожні 5 хв. вимірюють кількість опадів над зонами площею близько 1 км. Потім вона за допомогою генеративного моделювання аналізує обстановку на ділянці за останні 20 хв. і складає прогноз на найближчі 90 хв. ШІ орієнтується на середні та сильні дощі, які найсильніше впливають на повсякденне життя людей і економіку.

[ + – ] Глибока генеративна модель передбачає дощ на півтори години вперед Фото: Скриншот

Розробники залучили до тестування понад 50 досвідчених метеорологів із Метеорологічного бюро Великобританії. Фахівці визнали, що інструмент у 89% випадків виявився кращим за традиційно використовувані методи прогнозування погоди. DeepMind планує розвивати штучний синоптик, щоб підвищити точність його короткочасних та довготривалих прогнозів. Інструмент також дозволяє генерувати альтернативні сценарії дощу (так звані ансамблеві прогнози), допомагаючи досліджувати невизначену природу опадів і кліматичні зміни.

"Ця співпраця між вченими та штучним інтелектом цінна для людей, які приймають рішення, вона відкриває нові можливості для прогнозування поточної погоди та вказує на можливості штучного інтелекту в підготовці нашої відповіді на виклики, пов'язані з прийняттям рішень у постійно мінливому середовищі", — підкреслили представники DeepMind .

Раніше писали, що штучний інтелект відкрив чотири нові матеріали, раніше невідомі науці. Йдеться про сімейство твердотільних матеріалів, які добре проводять іони літію та можуть стати ефективними електролітами для батарей нового покоління. Прямо зараз алгоритм перевіряє можливість з'єднання інших хімічних елементів для створення нових речовин, здатних здійснити наукову революцію.