ИИ научился точно прогнозировать погоду и превзошел лучших синоптиков
Алгоритм обрабатывает данные с зондов и составляет прогноз погоды на ближайшие полтора часа для территорий площадью около 1 кв. км.
Британская компания DeepMind создала искусственный интеллект, который предсказывает выпадение осадков точнее любых традиционных методов.
Разработчики поделились подробностями на официальном сайте.
Современные прогнозы основаны на системах численного прогнозирования, которые на несколько дней вперед предсказывают погоду в глобальном масштабе, однако не способны точно определять ситуацию на ближайшие два часа. Новая модель DeepMind позволяет заполнить эти пробелы и предупредить людей о дождях, которые наверняка начнутся в ближайшее время.
Среди погодных явлений особенно важен дождь из-за его влияния на наши повседневные решения. Взять ли зонтик? Какой маршрут лучше выбрать, если я еду на авто? Какие меры безопасности принять при проведении мероприятий на открытом воздухе? Возможно ли наводнение? Система использует данные с зондов над Великобританией и США, которые каждые 5 мин. измеряют количество осадков над зонами площадью около 1 км. Затем она при помощи генеративного моделирования анализирует обстановку на участке за последние 20 мин. и составляет прогноз на ближайшие 90 мин. ИИ ориентируется на средние и сильные дожди, которые сильнее всего влияют на повседневную жизнь людей и экономику.
Разработчики привлекли к тестированию более 50 опытных метеорологов из Метеорологического бюро Великобритании. Специалисты признали, что инструмент в 89% случаев оказался лучше традиционно используемых методов прогнозирования погоды. DeepMind планирует развивать искусственного синоптика, чтобы повысить точность его кратковременных и долговременных прогнозов. Инструмент также позволяет генерировать альтернативные сценарии дождя (так называемые ансамблемые прогнозы), помогая исследовать неопределенную природу осадков и климатические изменения.
"Это сотрудничество между учеными и искусственным интеллектом ценна для людей, принимающих решения, оно открывает новые возможности для прогнозирования текущей погоды и указывает на возможности искусственного интеллекта в подготовке нашего ответа на вызовы, связанные с принятием решений в постоянно меняющейся среде", — подчеркнули представители DeepMind.
Ранее писали, что искусственный интеллект открыл четыре новых материала, ранее неизвестных науке. Речь идет о семействе твердотельных материалов, которые хорошо проводят ионы лития и могут стать эффективными электролитами для батарей нового поколения. Прямо сейчас алгоритм проверяет возможность соединения других химических элементов для создания новых веществ, способных произвести научную революцию.