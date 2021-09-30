ИИ научился точно прогнозировать погоду и превзошел лучших синоптиков

Алгоритм обрабатывает данные с зондов и составляет прогноз погоды на ближайшие полтора часа для территорий площадью около 1 кв. км.

Британская компания DeepMind создала искусственный интеллект, который предсказывает выпадение осадков точнее любых традиционных методов.

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Разработчики поделились подробностями на официальном сайте.

Современные прогнозы основаны на системах численного прогнозирования, которые на несколько дней вперед предсказывают погоду в глобальном масштабе, однако не способны точно определять ситуацию на ближайшие два часа. Новая модель DeepMind позволяет заполнить эти пробелы и предупредить людей о дождях, которые наверняка начнутся в ближайшее время.

Среди погодных явлений особенно важен дождь из-за его влияния на наши повседневные решения. Взять ли зонтик? Какой маршрут лучше выбрать, если я еду на авто? Какие меры безопасности принять при проведении мероприятий на открытом воздухе? Возможно ли наводнение? Система использует данные с зондов над Великобританией и США, которые каждые 5 мин. измеряют количество осадков над зонами площадью около 1 км. Затем она при помощи генеративного моделирования анализирует обстановку на участке за последние 20 мин. и составляет прогноз на ближайшие 90 мин. ИИ ориентируется на средние и сильные дожди, которые сильнее всего влияют на повседневную жизнь людей и экономику.

[ + – ] Глубокая генеративная модель предсказывает дождь на полтора часа вперед Фото: Скриншот

Разработчики привлекли к тестированию более 50 опытных метеорологов из Метеорологического бюро Великобритании. Специалисты признали, что инструмент в 89% случаев оказался лучше традиционно используемых методов прогнозирования погоды. DeepMind планирует развивать искусственного синоптика, чтобы повысить точность его кратковременных и долговременных прогнозов. Инструмент также позволяет генерировать альтернативные сценарии дождя (так называемые ансамблемые прогнозы), помогая исследовать неопределенную природу осадков и климатические изменения.

"Это сотрудничество между учеными и искусственным интеллектом ценна для людей, принимающих решения, оно открывает новые возможности для прогнозирования текущей погоды и указывает на возможности искусственного интеллекта в подготовке нашего ответа на вызовы, связанные с принятием решений в постоянно меняющейся среде", — подчеркнули представители DeepMind.

Ранее писали, что искусственный интеллект открыл четыре новых материала, ранее неизвестных науке. Речь идет о семействе твердотельных материалов, которые хорошо проводят ионы лития и могут стать эффективными электролитами для батарей нового поколения. Прямо сейчас алгоритм проверяет возможность соединения других химических элементов для создания новых веществ, способных произвести научную революцию.