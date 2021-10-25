Топ-10 лучших телевизоров 2021 года по версии издания PC Magazine

Эксперты протестировали 126 ТВ-панелей, оценили их и назвали самые качественные.

На тест к изданию попали панели HD, 4K и Smart TV. Как утверждают специалисты, в любой ценовой категории нашлось по качественной модели. Планируя покупку стоит обращать внимание не только на ценник и размер экрана, но и на другие характеристики, которые они указали в своем материале.

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Итак, в топе рейтинга оказался телевизор Hisense 75U9DG со средним баллом 4,5 и ценником в $3 тыс. В медиа подчеркнули, что он располагает "передовой ЖК-технологией" — Dual-LCD, благодаря которой качество изображения в значительной степени улучшается, по сравнению с другими моделями этого же сегмента. Выпускается это устройство только с экраном в 75 дюймов.

[ + – ] Обзор ТВ-панели Hisense 75U9DG

LG OLED55C1PUB тоже получил оценку 4,5, OLED-экран и ценник $1,4 тыс. По качеству изображения он немного уступает предыдущей модели, но все равно она — на высоте. Приятным бонусом для будущих владельцев станет наличие технологий FreeSync и Nvidia G-Sync от AMD, благодаря которым задержка кадров сводится на нет, что, безусловно оценят любители гейминга.

ТВ-панель 50-Inch Class QN90A Neo QLED TV выступила в номинации "лучший контраст". Ей присвоили 4,5 баллов. Продается она по цене $1,2 тыс. Но в издании отметили, что цветопередача у нее хромает, а потому нуждается в настройке. Более того, технология Dolby Vision моделью не поддерживается.

Телевизор Master Series XR-55A90J от Sony стал обладателем самого яркого OLED-экрана с самым широким диапазоном цветов. Кроме этого, в СМИ отметили качество звука, воспроизводимого его встроенными колонками. Средний балл: 4,5. Цена: $2,7 тыс.

Smart TV от производителя TCL — TCL 55R635, — посчитали альтернативой фавориту Hisense 75U9DG. Плюс телевизора в том, что цену он имеет гораздо меньшую: всего $750. У него все на высоте: и цветопередача, и контрастность. Единственный минус — задержка кадров во время игр. Оценка, выставленная жюри, — 4,5.

[ + – ] Обзор модели TCL 55R635

Еще одна ТВ-панель от Hisense удостоилась звания лучшего телевизора в 2021 году. Это Hisense 55U8G. Этот "середнячок" имеет 4,5 баллов от экспертов и стоимость $850 от ритейлеров. На борту у нее есть поддержка VRR, ALLM, FreeSync, что качественно выделяет ее в сегменте.

Самым лучшим из OLED-телевизоров среднего класса стал Vizio OLED55-H1 по цене $1 тыс. и оценкой 4 балла.

Однако и модель Hisense 55U7G не пасет задних, тем более, что и ценник у нее приятнее $700. Этот "бюджетник", по мнению экспертов, показывает хорошую производительность, располагает множеством функций.

Лучший 8K-телевизор — это TCL 65R648. Специалисты подчеркивают, что его главными достоинствами являются контраст и цветопередача. Они поставили ему 4 балла. Цена: $2 тыс.

[ + – ] Обзор телевизора Vizio P65Q9-J01

Самый хороший HDR-телевизор — Vizio P65Q9-J01. За $1,2 тыс. пользователи получат прекрасную цветопередачу, фантастический контраст, возможность играть в самые продвинутые игры, плюс поддержку SmartCast. Увы, но поддержки Twitch нет. Оценка: 4 балла.

Ранее мы сообщали о том, какие телевизоры являются самыми подходящими для геймеров.