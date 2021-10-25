Топ-10 кращих телевізорів 2021 року за версією видання PC Magazine

Експерти протестували 126 ТВ-панелей, оцінили їх і назвали найякісніші.

На тест до видання потрапили панелі HD, 4K і Smart TV. Як стверджують фахівці, в будь-якій ціновій категорії знайшлося по якісній моделі. Плануючи покупку, варто звертати увагу не тільки на цінник і розмір екрану, але і на інші характеристики, які вони вказали у своєму матеріалі.

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Отже, в топі рейтингу опинився телевізор Hisense 75U9DG із середнім балом 4,5 і цінником $3 тис. У медіа підкреслили, що він має "передову РК-технологію" — Dual-LCD, завдяки якій якість зображення значною мірою покращується, порівняно з іншими моделями цього ж сегменту. Випускається цей пристрій тільки з екраном 75 дюймів.

[ + – ] Огляд ТВ-панелі Hisense 75U9DG

LG OLED55C1PUB теж отримав оцінку 4,5, OLED-екран і цінник $1,4 тис. За якістю зображення він трохи поступається попередній моделі, але все одно вона — на висоті. Приємним бонусом для майбутніх власників стане наявність технологій FreeSync і Nvidia G-Sync від AMD, завдяки яким затримка кадрів зводиться нанівець, що, безумовно оцінять любителі геймінгу.

Телевізор 50-Inch Class QN90A Neo QLED TV виступив у номінації "кращий контраст". Йому присвоїли 4,5 балів. Продається модель за ціною $1,2 тис. Але у виданні зазначили, що передача кольору у неї кульгає, а тому потрібні налаштування. Більше того, технологія Dolby Vision моделлю не підтримується.

Телевізор Master Series XR-55A90J від Sony став володарем найяскравішого OLED-дисплея з найширшим діапазоном кольорів. Крім цього, в ЗМІ підмітили якість звуку, відтвореного його вбудованими колонками. Середній бал: 4,5. Ціна: $2,7 тис.

Smart TV від виробника TCL — TCL 55R635, — його представили як альтернативу фавориту Hisense 75U9DG. Плюс телевізора у тому, що ціну він має набагато меншу: всього $750. У нього все на висоті: і передача кольору, і контрастність. Єдиний мінус — затримка кадрів під час ігор. Оцінка, виставлена журі, — 4,5.

[ + – ] Огляд моделі TCL 55R635

Ще одна телевізор від Hisense отримав звання кращого телевізора у 2021 році. Це Hisense 55U8G. Цей "середнячок" має 4,5 балів від експертів і вартість $850 від ритейлерів. На борту у нього є підтримка VRR, ALLM, FreeSync, що якісно виділяє його у сегменті.

Найкращим з OLED-телевізорів середнього класу став Vizio OLED55-H1 за ціною $1 тис. і оцінкою 4 бали.

Однак і модель Hisense 55U7G не пасе задніх, тим паче, що і цінник у неї приємніший, $700. Цей "бюджетник", який на думку експертів показує хорошу продуктивність, має безліч функцій.

Кращий 8K-телевізор — це TCL 65R648. Фахівці підкреслюють, що його головними перевагами є контраст і перенесення кольорів. Вони поставили йому 4 бали. Ціна: $ 2тис.

[ + – ] Огляд телевізора Vizio P65Q9-J01

Найкращий HDR-телевізор — Vizio P65Q9-J01. За $1,2 тис. Користувачі отримають прекрасну передачу кольору, фантастичний контраст, можливість грати у найпросунутіші гри, плюс підтримку SmartCast. На жаль, підтримки Twitch немає. Оцінка: 4 бали.

Раніше ми повідомляли про те, які телевізори найбільше підходять геймерам.