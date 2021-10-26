В Голландии создали супербыструю электрическую подлодку для туристов (фото)

Устройство оснащено пузырьковой кабиной и способно будет обогнать самого быстрого дельфина в мире.

Компания U-Boat Worx выпустила электрическую подводную лодку, обладающую завидной скоростью и маневренностью, что позволит ей рассекать воды морей и океанов вместе с морскими обитателями. Устройство получило название Super Sub, сообщает издание newatlas.com.

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Как заявляют разработчики, Super Sub способна развивать скорость до 8 узлов (14,8 км/ч), что "на 2 узла быстрее, чем максимальная крейсерская скорость большого дельфина (афалина)", — цитирует издание.

[ + – ] Так будет выглядеть подлодка Super Sub

"С другой стороны, 8 узлов — не такая уж и большая скорость. Белые акулы, например, в 3 раза быстрее, но все равно это довольно хороший результат", — отмечает медиа.

Подлодка оснащена силовой установкой мощностью 60 кВт (80 л.с.), имеет гидродинамическую конструкцию, кабину в виде акрилового пузыря, где себя будут уютно чувствовать 2-3 человека, и откуда открывается панорамный вид. Есть функция автоматического удержания курса и автоматического удержания глубины, контроллер SHARC, управляющий тягой и движением крыльев, расположенных сзади. Контроллер также заставляет перемещаться подвижный балансирный груз от передней части транспортного средства к задней, так что вы можете нырнуть носом вниз или всплыть на поверхность носом вверх. Батареи Super Sub на 62 кВт-ч хватает заряда, чтобы работать под водой без подзарядки до 8 ч, а если что-то пойдет не так, есть система жизнеобеспечения как минимум на 96 ч. Одним из ограничивающих факторов здесь является глубина — Super Sub может погрузиться только на 300 м.

[ + – ] Подлодка от U-Boat Worx

U-Boat Worx заявляет, что первые подлодки Super Sub появятся в 2023 году, и что эта модель "станет основной частью общего ассортимента подводных аппаратов компании". Информация о ценах отсутствует.

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