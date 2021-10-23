Полностью электрический самолет NASA X-57 совершит первый полет уже в 2022 году

Инженеры разработали специальный блок, который будет "поглощать" сломанные батареи и предотвращать аварии.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует провести первый полет полностью электрического самолета X-57 Maxwell уже в 2022 году. Об этом пишет издание The Verge.

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Группа инженеров уже пять лет переделывает итальянский самолет Tecnam P2006T под электрические двигатели. Недавно они начали функциональные наземные испытания с батареями под высоким напряжением, которые проводят в Центре летных исследований Армстронга в Эдвардсе, штат Калифорния. NASA рассчитывает впервые запустить электросамолет в воздух ближайшей весной.

На прошлой неделе представитель агентства Билл Нельсон приехал в Центр Армстронга, провел инспекцию новой модели. В интервью The Verge он заявил, что технология, лежащая в основе X-57, будет иметь решающее значение для снижения вреда авиационной промышленности на окружающую среду. Стоит отметить, что недавно президент США Джо Байден поручил NASA сосредоточиться на экологически безопасных технологиях.

"Они готовятся пилотировать его. И это первый демонстрационный образец полностью электрического самолета", — подчеркнул Билл Нельсон.

[ + – ] Администратор NASA Билл Нельсон и заместитель администратора Пэм Мелрой перед X-57 Maxwell Фото: NASA

Одной из главных проблем для электротранспорта является вес аккумуляторов. Большинство современных батарей имеют слишком малую плотность энергии, чтобы поднять самолет в воздух и обеспечить несколько часов полета. Для сравнения, ракетное топливо выделяет в 43 раза больше энергии, чем аккумулятор того же веса.

Главный исследователь Центра Армстронга Шон Кларк заявил, что вместе с коллегами достиг значительных успехов в разработке батарей, которые позволят машине взлететь и поддерживать необходимую высоту. Для летных испытаний X-57 понадобятся батареи общим весом более 360 кг. Одним из нововведений проекта стала "упаковка", которая может "поглотить" сломанный аккумулятор после того, как его энергия будет израсходована, что помогает предотвратить выход из строя всего блока. Этот экспериментальный установочный пакет уже используется подрядчиками NASA выходит на коммерческий рынок.

NASA утверждает, что делится своими наработками с другими авиационными компаниями для совместного развития отрасли. По словам Шона Кларка, другие разработчики смогут использовать новые технологии еще до первого запуска X-57, но взамен должны будут поделиться своими открытиями.

[ + – ] Концепт самолета X-57 Фото: NASA

Ранее NASA сообщила о технических характеристиках первого пассажирского электросамолета X-57 Maxwell. По словам разработчиков, движение обеспечат 14 винтовых электрических двигателей, 12 из которых будут работать на электричестве. Согласно рассчетам, самолет сможет пролететь до 160 км на одном заряде. Cудя по новым данным, конструкторы значительно изменили дизайн по сравнению с изначальным концептом.

Писали также, что NASA впервые испытывает аэротакси VTOL для перевозки пассажиров. Новый коммерческий самолет разрабатывает компания Joby Aviation. После испытаний агентство планирует изменить правила управления гражданской авиацией, чтобы включить электрические летательные аппараты в национальную систему США.