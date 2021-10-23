Повністю електричний літак NASA X-57 здійснить перший політ вже у 2022 році

Інженери розробили спеціальний блок, який буде "поглинати" зламані батареї і запобігати аваріям.

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) планує провести перший політ повністю електричного літака X-57 Maxwell вже в 2022 році. Про це пише видання The Verge.

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Група інженерів вже п'ять років переробляє італійський літак Tecnam P2006T під електричні двигуни. Нещодавно вони почали функціональні наземні випробування з батареями під високою напругою, які проводять в Центрі льотних досліджень Армстронга в Едвардсі, штат Каліфорнія. NASA розраховує вперше запустити електросамолет в повітря найближчої весни.

Минулого тижня представник агентства Білл Нельсон приїхав в Центр Армстронга та провів інспекцію нової моделі. В інтерв'ю The Verge він заявив, що технологія, яка лежить в основі X-57, буде мати вирішальне значення для зниження шкоди авіаційної промисловості на навколишнє середовище. Варто відзначити, що недавно президент США Джо Байден доручив NASA зосередитися на екологічно безпечних технологіях.

"Вони готуються пілотувати його. І це перший демонстраційний зразок повністю електричного літака", — підкреслив Білл Нельсон.

[ + – ] Адміністратор NASA Білл Нельсон і заступник адміністратора Пем Мелрой перед X-57 Maxwell Фото: ISS

Однією з головних проблем для електротранспорту є вага акумуляторів. Більшість сучасних батарей мають занадто малу щільність енергії, щоб підняти літак у повітря і забезпечити кілька годин польоту. Для порівняння, ракетне паливо виділяє в 43 рази більше енергії, ніж акумулятор того ж ваги.

Головний дослідник Центру Армстронга Шон Кларк заявив, що разом з колегами досяг значних успіхів в розробці батарей, які дозволять машині злетіти і підтримувати необхідну висоту. Для льотних випробувань X-57 знадобляться батареї загальною вагою понад 360 кг. Одним з нововведень проекту стала "упаковка", яка може "поглинути" зламаний акумулятор після того, як його енергія буде витрачена, що допомагає запобігти виходу з ладу всього блоку. Цей експериментальний інсталяційний пакет вже використовується підрядниками NASA виходить на комерційний ринок.

NASA стверджує, що ділиться своїми напрацюваннями з іншими авіаційними компаніями для спільного розвитку галузі. За словами Шона Кларка, інші розробники зможуть використовувати нові технології ще до першого запуску X-57, але натомість повинні будуть поділитися своїми відкриттями.

[ + – ] Концепт літака X-57 Фото: ISS

Раніше NASA повідомила про технічні характеристики першого пасажирського електросамолета X-57 Maxwell. За словами розробників, рух забезпечать 14 гвинтових електричних двигунів, 12 з яких будуть працювати на електриці. Згідно розрахункам, літак зможе пролетіти до 160 км на одному заряді. Судячи з новими даними, конструктори значно змінили дизайн в порівнянні з початковим концептом.

Писали також, що NASA вперше відчуває аеротаксі VTOL для перевезення пасажирів. Новий комерційний літак розробляє компанія Joby Aviation. Після випробувань агентство планує змінити правила управління цивільною авіацією, щоб включити електричні літальні апарати в національну систему США.