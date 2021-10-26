У Голландії створили супершвидкий електричний підводний човен для туристів (фото)

Пристрій оснащений бульбашковою кабіною і здатний обігнати найшвидшого дельфіна у світі.

Компанія U-Boat Worx випустила електричний підводний човен, що має завидну швидкість і маневреність, котрі дозволять йому розтинати води морів та океанів разом із морськими мешканцями. Пристрій отримав назву Super Sub, повідомляє видання newatlas.com.

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Як заявляють розробники, Super Sub здатна розвивати швидкість до 8 вузлів (14,8 км/год), що "на 2 вузли швидше, ніж максимальна крейсерська швидкість великого дельфіна (афаліна)", — цитує видання.

[ + – ] Так буде виглядати підводний човен Super Sub

"З іншого боку, 8 вузлів — не така вже й велика швидкість. Білі акули, наприклад, утричі швидші, але все одно це досить добрий результат", — зазначає медіа.

Підводний човен оснащений силовою установкою потужністю 60 кВт (80 к. с.), має гідродинамічну конструкцію, кабіну у вигляді акрилового міхура, де затишно почуватимуться 2-3 людини, і звідки відкривається панорамний вигляд. Є функція автоматичного утримання курсу й автоматичного утримання глибини, контролер SHARC, який керує тягою та рухом крил, розташованих ззаду. Контролер також змушує рухатися рухомий балансирний вантаж від передньої частини транспортного засобу до задньої, тож ви можете пірнути носом униз або виплисти на поверхню носом вгору. Батареї Super Sub на 62 кВт-год вистачає заряду, щоб працювати під водою без підзарядки до 8 год, а якщо щось піде не так, є система життєзабезпечення як мінімум на 96 год. Одним з обмежувальних факторів тут є глибина Super Sub може зануритися лише на 300 м.

[ + – ] Підводний човен від U-Boat Worx

U-Boat Worx заявляє, що перші підводні човни Super Sub з'являться в 2023 році, і що ця модель "стане основною частиною загального асортименту підводних апаратів компанії". Інформація про ціни відсутня.

Раніше ми повідомляли про те, що NASA запустить в експлуатацію свій перший електролітак зовсім скоро — в наступному році.