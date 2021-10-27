Криптовый олигархат: всего 50 человек контролируют 50% всех добываемых биткоинов

До 90% майнинговых ферм по всему миру контролируют 10% участников сети. Именно они получают наибольшую выгоду от повсеместного внедрения BTC.

Около половины биткоинов, добываемых по всему миру, принадлежат всего 50-ти майнерам. Об этом стало известно после публикации расследования Национального бюро экономических исследований (NBER) на официальном сайте.

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Традиционные валюты управляются центральными банковскими системами, международными организациями и известными поставщиками финансовых услуг, криптовалюты управляются блокчейн-сетями. По состоянию на конец 2020 года было выпущено 14 млн биткоинов, из них 8,5 млн контролировали индивидуальные инвесторы, еще 5,5 млн — посредники.

За сутки в сети генерируются 900 монет общей стоимостью около $56 млн по текущему курсу.

10% крупнейших участников сети контролируют до 90% майнинговых мощностей.

50% всех активов за сутки добывает 0,1% участников — 50 человек.

10 тыс. крупнейших криптодобытчиков владеют третью всех токенов (около 5 млн BTC), которые находятся в обращении.

"Эти показатели, скорее всего, преуменьшены, поскольку мы не можем исключить тот факт, что некоторые из крупнейших адресов контролируются одним и тем же лицом", — отметили авторы исследования.

Bloomberg подтверждает это и сообщает, что наиболее значимым примером является присвоение 20 тыс. криптовалютных кошельков, которые, предположительно, принадлежат создателю биткоина Сатоши Накамото.

Исследователи добавили, что несмотря на популяризацию биткоина, в его экосистеме по прежнему доминируют крупные игроки: владельцы мощнейших майнинговых ферм, инвесторы и криптовалютные биржи. Это означает, что дальнейшее внедрение BTC в повседневную жизнь людей принесет наибольшую выгоду небольшой группе магнатов, которые вложились в инфраструктуру в самом начале ее развития в 2009 году. К тому же, высокая стоимость биткоина не позволяет большинству пользователей напрямую купить криптовалюту.

Существует также большой риск так называемой атаки 51%, в результате которой злоумышленники могут получить контроль над сетью, украсть огромное количество токенов и уничтожить криптовалюту, взломав всего несколько аккаунтов. Впрочем, чтобы совершить такое, 51 топ-майнеру придется объединить усилия.

"Мы показываем не только высокую концентрацию мощностей по добыче биткойнов, но и то, что она меняется противоциклически в зависимости от вознаграждения за майнинг. В результате риск атаки 51% увеличивается в разы, когда цена BTC резко падает или после халвинга", — подчеркивается в исследовании.

Недавно стоимость биткоина обвалилась после рекордного подорожания до $67 тысяч. Из-за ошибки инвестиционного фонда стоимость криптовалюты снизилась до $8,2 тыс. во время распродажи на бирже Binance.US.

Писали также о том, что в Шотландии открыли клинику для лечения зависимости от криптовалют, которую местный терапевт сравнивает с игроманией. Со временем инвесторы начинают все сильнее стремиться к заработку и страдать из-за неудач на бирже, в конечном итоге болезнь доводит людей до самоубийств или совершения преступлений.