Криптовий олігархат: усього 50 осіб контролюють 50% всіх біткоїнів, що видобуваються

До 90% майнінгових ферм у всьому світі контролюють 10% учасників мережі. Саме вони одержують найбільшу вигоду від повсюдного впровадження BTC.

Близько половини біткоїнів, що видобуваються по всьому світу, належать лише 50 майнерам. Про це стало відомо після оприлюднення розслідування Національного бюро економічних досліджень (NBER) на офіційному сайті.

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Традиційні валюти управляються центральними банківськими системами, міжнародними організаціями та відомими постачальниками фінансових послуг, криптовалюта управляється блокчейн-мережами. Станом на кінець 2020 року було випущено 14 млн біткоїнів, із них 8,5 млн контролювали індивідуальні інвестори, ще 5,5 млн — посередники.

За добу в мережі генерується 900 монет загальною вартістю близько $56 млн за поточним курсом.

10% найбільших учасників мережі контролюють до 90% майнінгових потужностей.

50% усіх активів за добу видобуває 0,1% учасників – 50 осіб.

10 тис. найбільших криптодобувачів володіють третиною всіх токенів (близько 5 млн. BTC), які перебувають в обігу.

"Ці показники, швидше за все, применшені, оскільки ми не можемо виключити той факт, що деякі з найбільших адрес контролюються однією й тією ж особою", — зазначили автори дослідження.

Bloomberg підтверджує це та повідомляє, що найбільш значущим прикладом є присвоєння 20 тис. криптовалютних гаманців, які, ймовірно, належать творцю біткоїна Сатоші Накамото.

Дослідники додали, що, незважаючи на популяризацію біткоїна, в його екосистемі, як і раніше, домінують великі гравці: власники найпотужніших майнінгових ферм, інвестори та криптовалютні біржі. Це означає, що подальше впровадження BTC у повсякденне життя людей принесе найбільшу вигоду невеликій групі магнатів, які вклалися в інфраструктуру на початку її розвитку у 2009 році. До того ж висока вартість біткоїна не дозволяє більшості користувачів безпосередньо купити криптовалюту.

Існує також великий ризик так званої атаки 51%, внаслідок якої зловмисники можуть отримати контроль над мережею, вкрасти величезну кількість токенів і знищити криптовалюту, зламавши лише кілька облікових записів. Утім, щоб зробити таке, 51 топмайнеру доведеться об'єднати зусилля.

"Ми показуємо не тільки високу концентрацію потужностей із видобутку біткойнів, а й те, що вона змінюється протициклічно в залежності від винагороди за майнінг. У результаті ризик атаки 51% збільшується в рази, коли ціна BTC різко падає або після халвінгу", — підкреслюється в дослідженні.

Нещодавно вартість біткоїна впала після рекордного подорожчання до $67 тисяч. Через помилку інвестиційного фонду вартість криптовалюти знизилася до $8,2 тис. під час розпродажу на біржі Binance.US.

Писали також про те, що в Шотландії відкрили клініку для лікування залежності від криптовалют, яку місцевий терапевт порівнює з ігроманією. З часом інвестори починають усе сильніше прагнути заробітку та страждати через невдачі на біржі, зрештою хвороба доводить людей до самогубств або скоєння злочинів.