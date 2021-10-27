YouTube-блогеры создали прозрачный ДВС и засняли все, что происходит у него внутри (видео)

Процесс сгорания был снят камерой с разрешением 4K. В итоге получилось впечатляющее слоу-мо видео.

Хотя страны по всему миру постепенно отказываются от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), четырехтактный двигатель уже более века используется инженерами и не только в автомобилестроении. Благодаря видео от YouTube-канала TROdesigns вы можете увидеть, какие процессы происходят внутри одного из типов ДВС, сообщает издание thedrive.com.

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Блогеры взяли за основу двигатель Honda XR76 1977 года выпуска и заменили его металлический цилиндр на прозрачный из акрила, чтобы можно было заснять процесс сгорания с помощью высокоскоростной камеры с разрешением 4K.

"Конечно, акрил не очень подходит для интенсивного процесса горения. Поэтому инженеры-влогеры удлинили цилиндр, чтобы снизить степень сжатия двигателя, т.е. соотношение между объемом цилиндра и камерой сгорания — с 9,5: 1 до 8,7: 1. Это позволило двигателю работать в течение более длительного периода, поэтому они успели все заснять. Также они отполировали поршень и были добавили специальные поршневые кольца, чтобы предотвратить возможную поломку", — пишет СМИ.

Ролик дает возможность хорошенько рассмотреть, как клапанный механизм и поршень движутся вместе, а также то, как появляется пламя внутри прочного акрилового цилиндра во время процесса сгорания. Все благодаря режиму замедленной съемки (слоу-мо) и высокому разрешению 4K.

"Это впечатляет, и это может быть самая подробная видеосъемка работы ДВС, которую нам доводилось видеть", — делятся впечатлениями журналисты.

Издание напоминает, что такие страны, как Канада и Норвегия объявили о запрете на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и приняли соответствующие законы, которые вступят в силу в 2030-х годах.

"Эти кадры в будущем станут музейным "экспонатом" или художественной инсталляцией, ведь они являются свидетельством того, что ДВС являлся "движущей силой" развития многих технологий 20 века", — резюмирует медиа.

Ранее мы сообщали о том, что блогеры показали, как масштабировалось бы все на Земле, если бы атом был размером с теннисный мяч.