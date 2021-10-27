YouTube-блогери створили прозорий ДВЗ та зняли все, що відбувається у нього всередині (відео)

Процес згоряння був знятий камерою з роздільною здатністю 4K. Унаслідок вийшло разюче слоумо відео.

Хоча країни по всьому світу поступово відмовляються від виробництва автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), чотиритактний двигун уже понад сто років використовується інженерами і не тільки в автомобілебудуванні. Завдяки відео від YouTube-каналу TROdesigns можна побачити, які процеси відбуваються всередині одного з типів ДВЗ, повідомляє видання thedrive.com.

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Блогери взяли за основу двигун Honda XR76 1977 року випуску та замінили його металевий циліндр на прозорий з акрилу, щоб можна було зняти процес згоряння за допомогою високошвидкісної камери з роздільною здатністю 4K.

"Звичайно, акрил не дуже підходить для інтенсивного процесу горіння. Тому інженери-влогери подовжили циліндр, щоб знизити ступінь стиснення двигуна, тобто співвідношення між об'ємом циліндра і камерою згоряння — з 9,5:1 до 8,7:1. Це дозволило двигуну працювати протягом більш тривалого періоду, тому вони встигли все зняти. Також вони відполірували поршень і додали спеціальні поршневі кільця, щоб запобігти можливій поломці", — пише ЗМІ.

Ролик дає можливість добре розглянути, як клапанний механізм і поршень рухаються разом, а також те, як з'являється полум'я всередині міцного акрилового циліндра під час процесу згоряння. Усе завдяки режиму сповільненої зйомки (слоу-мо) і високій роздільній здатності 4K.

"Це вражає, і це може бути найдокладніша відеозйомка роботи ДВЗ, яку нам доводилося бачити", — діляться враженнями журналісти.

Видання нагадує, що такі країни, як Канада та Норвегія оголосили про заборону на випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та ухвалили відповідні закони, які набудуть чинності у 2030-х роках.

"Ці кадри в майбутньому стануть музейним "експонатом" або художньою інсталяцією, адже вони є свідченням того, що ДВЗ був "рушійною силою розвитку багатьох технологій 20 століття", — резюмує медіа.

Раніше ми повідомляли про те, що блогери показали, як масштабувалося б усе на Землі, якби атом був розміром із тенісний м'яч.