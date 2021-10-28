Крупнейшая сделка в истории украинского IT: фотосток Depositphotos продан за $85 млн

Новый владелец, компания из США, решил сохранить украинский офис и все проекты компании Depositphotos, а также расширить команду.

Популярный фотобанк Depositphotos продали компании VistaPrint из США за $85 млн — это рекорд для украинской IT-cферы. Подробности основатель предприятия Дмитрий Сергеев рассказал изданию AIN.

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VistaPrint купила 100% Depositphotos вместе со всеми ее проектами: онлайн-редактор Crello, фотостудией Lightfield, интернет-журналом Bird In Flight и компанией WAS. Фотосток Depositphotos продолжит существовать в качестве отдельного бренда, Crello решили переименовать в VistaCreate.

Акционеры поддержали сделку и в полном составе продали свои акции. К примеру, еще в прошлом году ТMT Investments продала долю в 16,7% за $14,3 млн, получив от сделки в несколько раз больше, чем инвестировала в Depositphotos. Дмитрий Сергеев подчеркнул, что инвесторы сотрудничали с компанией в течении многих лет, однако VistaPrint сможет дать проектам новый толчок и вывести их в топ рынка.

"Венчурный бизнес — это угадать, вовремя войти в бизнес, а так же выйти из него получив прибыль. Для инвесторов сделка с Cimpress — реальный шанс выйти и заработать", — поделился основатель Depositphotos. — "Все поддержали мой план и команду, и я предоставил инвесторам возможность выйти".

[ + – ] Киевский офис компании Depositphotos

Как утверждает Дмитрий Сергеев, VistaPrint сами обратились к Depositphotos с предложением о покупке, переговоры и урегулирование юридических нюансов заняли несколько месяцев — за это время представители нового владельца лишь один раз прилетели в Киев для личной встречи. Сделку готовились завершить раньше, но Антимонопольный комитет выдал разрешение только 1 октября этого года.

Американские владельцы не будут закрывать украинский офис и планируют даже расширить штат. Дмитрий Сергеев покинет компанию, однако генеральный директор Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, продолжит работу в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, подчиняясь президенту Vista по международному бизнесу Флориану Баумгартнеру. Все проекты компании также продолжат работать.

VistaPrint — крупная компания, основанная французским бизнесменом Робертом Кином в 1998 году, Cimpress — часть сети, которая торгуется на финансовой бирже Nasdaq. Организация специализируется на дизайне и маркетинге, ориентирована на малый бизнес, которому предлагает широкий список услуг включая создание сайтов и контента для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей. В настоящее время VistaPrint обслуживает 17 млн клиентов и за год получает выручку более $1,4 млрд, у нее работают 29 офисов по всему миру.

История успеха Дмитрия Сергеева началась с запуска файлообменника DepositFiles, который он потом продал в 2009 году (сумма сделки не раскрывается). Сразу после продажи он создал фотосток Depositphotos, который в 2011 году получила инвестиции в размере $3 млн от ТМТ Investments, отдав 27% акций. За все время существования компания привлекла $8 млн инвестиций.

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