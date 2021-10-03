Восемь лучших стартапов. Кто представит Украину на выставке Consumer Electronics Show

C 5 по 8 января 2022 года в Лас-Вегасе состоится выставка Consumer Electronics Show (CES). Украина уже определилась со стартапами, которые представят ее на самом масштабном шоу бытовой электроники.

CES — это место, где потребитель знакомится с прорывными технологиями, мировые бренды ведут бизнес, а на сцену выходят самые смелые новаторы.

Более 1100 компаний со всего мира продемонстрируют последние достижения в области здравоохранения, пищевых и автомобильных технологий, NFT, игр, интернета вещей и пр. Среди них нашлось место и для украинских технологических компаний. 14 сентября в Киеве состоялся первый публичный отбор стартапов для участия в Consumer Electronics Show 2022, организованный Украинским фондом стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund.

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Из 17 команд жюри отобрало восемь победителей, которые поедут в США и будут представлены в украинском павильоне стартапов CES Eureka Park. Фокус знакомит читателей с победителями отбора.

Представители восьми стартапов, которые представят Украину на CES 2022.

Comeback Mobility — "умные" костыли

[ + – ] Датчики крепятся к костылям и отслеживают необходимые данные в режиме реального времени Фото: CES

Стартап основан предпринимателем Ильей Поповым из Днепра. Основной продукт — это интеллектуальные датчики, предназначенные для контроля нагрузки при ходьбе пациентов с заболеваниями и/или повреждениями нижних конечностей. Датчики крепятся к костылям и отслеживают необходимые данные в режиме реального времени. Программа нагрузок и контроль данных разрабатываются и осуществляются лечащим врачом. Работает все следующим образом: доктор создает программу осевой нагрузки для пациента. Пациент ходит на костылях и пытается наступать на травмированную ногу в соответствии с рекомендацией врача. Оснащенные датчиками костыли в режиме реального времени "подсказывают" наступать сильнее или слабее (делается это при помощи световых и аудиосигналов, а таже вибрации). Врач отслеживает онлайн, как пациент нагружает ногу, реагирует на жалобы (боль, отек) и при необходимости корректирует программу.

[ + – ] Костыли Comeback Mobility

С этой целью разработано мобильное приложение для аппаратов с ОС Android и iOS. По заявлению компании, на сегодня ее клиентами являются: Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, Центр реабилитации позвоночника и стопы "Актив Центр", клиническая больница "Феофания", сети клиник "Здравица", "Добробут", "Медиком", Viva, некоторые государственные и частные клиники Киева, Одессы, Днепра, Полтавы, Николаева, Запорожья, Харькова. Продукт Comeback Mobility может с гордостью носить звание помощника.

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Effa — зубные щетки из… кукурузы

Компания Effa — самый экологически чистый стартап. Он занимается изготовлением зубных щеток из стопроцентно перерабатываемых и возобновляемых материалов. Этой весной о компании писали многие СМИ, так как она привлекла $500 тыс. инвестиций и была оценена в $3,5 млн.

[ + – ] Effa — самый экологически чистый стартап

Ее основатели — индустриальные дизайнеры, владельцы hardware-дизайн-бюро Kich Илья Кичук и Константин Щербина. Идея создания продукта пришла после того, как Илья и Константин увидели неутешительную статистику: оказывается, что ежегодно отели по всему миру выбрасывают 6 т одноразовых зубных щеток, которые никем и никак не перерабатываются. Дело в том, что зубные щетки не подлежат переработке. В итоге они становятся "вечным мусором". Суть Effa в том, чтобы заменить вредный и ненужный пластик аналогичными предметами гигиены из перерабатываемых материалов, таких как бумага, кукурузный крахмал и нейлоновая щетина.

[ + – ] Effa — зубные щетки из кукурузы

Щетка состоит из двух частей — бумажного корпуса и съемной "головы" из кукурузного крахмала и нейлоновой щетины. По прошествии некоторого времени эксплуатации старый корпус выбрасывается (и легко перерабатывается), а "голова" крепится к новому.

Neverdark — камин с картриджем

[ + – ] Компания Neverdark производит биокамины с настоящим пламенем

Neverdark, пожалуй, самый яркий стартап. Компания, основанная в Киеве, производит биокамины с настоящим пламенем, при этом они не требуют ни дымохода, ни коммуникаций и встраиваются в уже готовые интерьеры, а уход за ними прост и безопасен. Как рассказывает Фокусу Ярослав Лысак, сооснователь компании, камины из новой линейки заправляются при помощи специальных картриджей, так что пользователи могут не волноваться — топливо не прольется. Заказать его можно у Neverdark через специальное приложение, одного литра хватает на один-два часа горения, в зависимости от интенсивности огня и размера камина.

[ + – ] Neverdark — биокамины с настоящим пламенем, при этом они не требуют ни дымохода, ни коммуникаций и встраиваются в уже готовые интерьеры

Примечательно, что Ярослав называет камины гаджетами. "Там внутри находятся плата, контроллер, датчики — в общем, электроника. Да и работает наш гаджет от сети. Средняя цена составляет €3–4 тыс." — говорит Лысак.

[ + – ] Презентация биокаминов Neverdark

Компания планирует запустить более доступную линейку для массового потребителя. Ценник при этом существенно сократится — до €1 тыс. Однако Ярослав отмечает, что ориентируется прежде всего на рынок США и Европы, понимая, что для украинцев смарт-камин — удовольствие не из дешевых.

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Qudi — маска для эмоций

Это самый молодой украинский стартап во всех смыслах. Его основатель — 17-летний житель Одессы Михаил Чумаченко, придумавший маску, позволяющую проявлять любые эмоции на лице без раскрытия личности. По словам Михаила, прообраз Qudi был придуман три года назад. "Я увлекаюсь брейк-дансом и программированием, поэтому подумал, что было бы интересно соединить оба моих хобби и создать яркий и заметный гаджет", — говорит стартапер.

[ + – ] Qudi — маска для эмоций

Первым инвестором проекта стал отец Михаила, вложивший в него около $6 тыс. Также Чумаченко привлек своих одноклассников, друзей из школы программирования, вместе ребята собрали первый прототип, а затем совершенствовали его.

"Сначала блок питания крепился при помощи длинного провода, и я его прятал в кармане, теперь он крепится на ремешке маски сзади. Также мы добавили Bluetooth — при помощи этого протокола связи гаджет подключается к телефону, и через наше приложение вы можете выбрать те эмоджи и рисунки, которые будут отображаться на LED-маске", — пояснил Михаил Чумаченко.

[ + – ] Стартап Qudi продает модели масок по $289 и вышел на самоокупаемость

Сегодня стартап продает модели масок по $289 и, как уверяет СЕО, вышел на самоокупаемость. Собирают маски вручную на дому, а затем отправляют заказчикам небольшими партиями. Такая организация работы позволяет экономить средства на аренде офиса.

"У нас есть только небольшой склад, где хранятся комплектующие. Когда поступают заказы, я развожу детали ребятам по домам, где они собирают маски", — делится Чумаченко. "Основными нашими клиентами являются молодые люди из США — видеоблогеры, стримеры, тиктокеры. Наш крутой аксессуар помогает им выделиться среди других блогеров и сделать свой контент более уникальным".

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Cardiomo — забота о сердце

Данный продукт предназначен для дистанционного мониторинга основных параметров организма человека. Как заявляют разработчики, устройство способно предупредить около 40 различных заболеваний, среди которых аритмия, миокардит, брадикардия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт. Cardiomo анализирует ЭКГ и сердечный ритм, работу легких и частоту дыхания, температуру и положение тела, качество сна, активность в течение дня. Собранные данные передаются через Bluetooth на смартфон, откуда попадают на "облако", затем по разработанному алгоритму формируются ежедневные показатели здоровья пользователя, фиксируются отклонения. При помощи специального мобильного приложения лечащий врач может получить доступ к данным пациента и вовремя скорректировать лечение.

[ + – ] Cardiomo — забота о сердце

Изначально компания ориентировалась на конечного потребителя и хотела создать устройство, которым бы пользовалось большинство людей, как, к примеру, смарт-часами. Но затем решили сменить направление, и теперь трекер является медицинским устройством. По словам сооснователя Cardiomo Романа Белкина, за все время существования стартапа в него инвестировали $1 млн.

[ + – ] Cardiomo — устройство способно предупредить около 40 различных заболеваний

Как сообщил Фокусу Роман Белкин, устройство имеет специальный медицинский сертификат, разрешающий продажу медицинских устройств на территории ЕС. Но в планах выход не только на европейский, но и на американский рынок. Роман надеется на выставке в Лас-Вегасе найти новых дистрибьюторов. Также продукт хотят продавать странам Ближнего Востока.

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Manna — создай свою 3D-копию

[ + – ] Manna — создай свою 3D-копию

Интерактивная медиаплатформа — единственный софтверный продукт (по большей части). И этим он примечателен. Manna позволит каждому желающему стать частичкой VR-среды, создав своего 3D-двойника. Платформа располагает студийными инструментами производства 3D-контента и стриминга, является маркетплейсом 3D-активов, мультиплеером и вдобавок ко всему сочетает технологии трекинга, позиционирования, захвата движений и графического рендера в режиме реального времени. Доступ к этой метавселенной можно получить через приложение на смартфонах и планшетах, передвигаясь в виртуальных мирах благодаря современной 6DoF-навигации. Но еще понадобятся нательные сенсоры, которые будут передавать аватару все движения пользователя. Для аватара, кстати, можно будет выбрать одежду или костюм (например, Человека-паука) и затем уже начать путешествие в виртуальную вселенную. По задумке авторов, аватар может перемещаться по разным локациям, общаться с аватарами других людей, ставить им лайки, делиться контентом из Manna в соцсетях. В демонстрационном ролике основатели стартапа показали, как виртуальная копия пользователя веселится на вечеринке, участвует в автомобильном ралли, снимает музыкальный клип и пр.

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Copra — пальмы с музыкой

Copra — детище одессита Максима Чижова. Он создал целую акустическую систему, а потому его стартап самый громкий. Дизайн колонок вдохновлен кокосовыми пальмами. Гаджет напоминает дерево, увешанное орехами-колонками. Как признается Максим, кокос он выбрал в качестве основного материала для корпусов динамиков еще потому, что он не позволяет звуку звенеть. В итоге пользователь получает мягкий саунд. Стоит система недешево — €16 тыс., такой ценник говорит о том, что продукт продается в премиум-сегменте. Тем не менее Чижов уже продал не менее 13 "пальм".

[ + – ] Copra — детище одессита Максима Чижова

Столь высокой стоимости удивляться не следует, ведь сборка осуществляется вручную и есть еще одна трудность: найти орехи нужного размера и правильной толщины. По словам предпринимателя, из 500 кокосов он выбирает только один. В основном заказывает их в Таиланде, Индии, Шри-Ланке. В его планах — расширение линейки, что позволит снизить стоимость продукта до €2 тыс. и привлечь новых покупателей.

[ + – ] Copra — пальмы с музыкой

Esper Bionics — бионическая рука

[ + – ] Esper Bionics — это бионический протез руки нового поколения

Стартап работает над созданием бионического протеза руки нового поколения, а также над облачным сервисом, благодаря которому смарт-рука сможет обучиться привычкам пользователя и жестам, что существенно улучшит управление ею. Как заявляют в компании, продукт сочетает в себе все передовые технологии из области мехатроники, искусственного интеллекта, интернета вещей. Цель стартапа — модернизировать протезную промышленность, создавая протезы нового уровня и подключая их к платформе, чтобы улучшить контроль и удобство использования. В прошлом году стартап привлек инвестиции, благодаря которым расширил команду и провел ряд тестов. Сумму инвестиций Esper Bionics держат в секрете. Известно, что ведутся переговоры с несколькими зарубежными клиниками, готовыми протестировать продукт. Участие в CES 2022 поможет продвинуть роборуку на рынке США и, возможно, других стран, заинтересованных в таком бионическом помощнике.