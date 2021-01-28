Foodtech становится перспективным: инвестиции в данное направление выросли на 60% за год

В 2020 году инвесторы не пожалели для "питательных" платформ $16 млрд.

В течение 2020 года инвесторы по всему миру вкладывались в стартапы, работающие в foodtech-сфере. Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, за предыдущие 12 месяцев было заключено 695 сделок на общую сумму $16,33 млрд. Для сравнения: в 2019 году сумма мировых инвестиций в данное направление составила $10,17 млрд, т.е. на 60% меньше.

Что качается доли инвестиций в foodtech от общей суммы венчурных инвестиций в мире ($300,4 млрд), то она равна 5,5%. В позапрошлом году доля составляла 3,9%, а общая сумма мировых венчурных инвестиций в 2019-ом была на уровне $257 млрд., говорится в отчете.

По данным Fuel for Growth, наибольшее количество сделок заключалось в США — 45%, 25% — в Европе, 22% — в Азии, около 8% — в странах Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Самыми популярными и привлекательными для инвесторов были проекты, связанные с созданием e-commerce-платформ и разработкой новых продуктов питания.

Больше всего инвестиций привлек проект Gojek из Индонезии — $3 млрд. Данное приложение обеспечивает доступ к транспортным услугам, логистики, заказа и доставки еды и др.

Также в 2020 году прошли несколько крупных IPO в сфере foodtech. Одним из прорывов стал выход на IPO платформы DoorDash, в ходе которого она привлекла $3,37 млрд. Компания разработала приложение доставки еды, которое, на сегодняшний день, занимает 51% рынка в США. Нарастить популярность удалось при помощи допуслуг, таких как доставка туалетной бумаги, которая была в дефиците.

Ранее мы сообщали, что в Сеуле (Южная Корея) компания LG запустила службу бесконтактной доставки продуктов и предметов первой необходимости. Служба полностью состоит из роботов.