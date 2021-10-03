Вісім найкращих стартапів. Хто представить Україну на виставці Consumer Electronics Show

З 5 по 8 січня 2022 року в Лас-Вегасі відбудеться виставка Consumer Electronics Show (CES). Україна вже визначилася зі стартапами, які представлять її на наймасштабнішому шоу побутової електроніки.

CES — це місце, де споживач знайомиться з проривними технологіями, світові бренди ведуть бізнес, а на сцену виходять найсміливіші новатори.

Понад 1100 компаній з усього світу продемонструють останні досягнення в галузі охорони здоров'я, харчових і автомобільних технологій, NFT, ігор, інтернету речей тощо. Серед них знайшлося місце і для українських технологічних компаній. 14 вересня в Києві відбувся перший публічний відбір стартапів для участі в Consumer Electronics Show 2022, організований Українським фондом стартапів (УФС) і Western NIS Enterprise Fund.

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Із 17 команд журі відібрало вісім переможців, які поїдуть до США і будуть представлені в українському павільйоні стартапів CES Eureka Park. Фокус знайомить читачів з переможцями відбору.

Представники восьми стартапів, які представлять Україну на CES 2022.

Comeback Mobility — "розумні" милиці

[ + – ] Датчики кріпляться до милиць і відстежують необхідні дані в режимі реального часу Фото: CES

Стартап заснований підприємцем Іллею Поповим з Дніпра. Основний продукт — це інтелектуальні датчики, призначені для контролю навантаження при ходьбі пацієнтів із захворюваннями і/або ушкодженнями нижніх кінцівок. Датчики кріпляться до милиць і відстежують необхідні дані в режимі реального часу. Програма навантажень і контроль даних розробляються і здійснюються лікарем. Працює все таким чином: лікар створює програму осьового навантаження для пацієнта. Пацієнт ходить на милицях і намагається наступати на травмовану ногу відповідно до рекомендації лікаря. Оснащені датчиками милиці в режимі реального часу "підказують" наступати сильніше чи слабше (робиться це за допомогою світлових і аудіосигналів, а також вібрації). Лікар відстежує онлайн, як пацієнт навантажує ногу, реагує на скарги (біль, набряк) і за необхідності коректує програму.

[ + – ] Милиці Comeback Mobility

З цією метою розроблено мобільний додаток для апаратів з ОС Android і iOS. За заявою компанії, на сьогодні її клієнтами є: Інститут травматології та ортопедії НАМН України, Центр реабілітації хребта та стопи "Актив Центр", клінічна лікарня "Феофанія", мережі клінік "Здравиця", "Добробут", "Медіком", Viva, деякі державні та приватні клініки Києва, Одеси, Дніпра, Полтави, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова. Продукт Comeback Mobility може з гордістю носити звання помічника.

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Effa — зубні щітки з ... кукурудзи

Компанія Effa — найбільш екологічно чистий стартап. Він займається виготовленням зубних щіток з матеріалів, що стовідсотково поновлюються і переробляються. Цієї весни про компанію писали багато ЗМІ, оскільки вона залучила $500 тис. інвестицій і була оцінена в $3,5 млн.

[ + – ] Effa — найбільш екологічно чистий стартап

Її засновники — індустріальні дизайнери, власники hardware-дизайн-бюро Kich Ілля Кичук і Костянтин Щербина. Ідея створення продукту прийшла після того, як Ілля та Костянтин побачили невтішну статистику: виявляється, що щорічно готелі по всьому світу викидають 6 т одноразових зубних щіток, які ніким і ніяк не переробляються. Справа в тому, що зубні щітки не підлягають переробці. У результаті вони стають "вічним сміттям". Суть Effa в тому, щоб замінити шкідливий і непотрібний пластик аналогічними предметами гігієни з перероблених матеріалів, таких як папір, кукурудзяний крохмаль і нейлонова щетина.

[ + – ] Effa — зубні щітки з кукурудзи

Щітка складається з двох частин — паперового корпусу і знімної "голови" з кукурудзяного крохмалю і нейлонової щетини. Після деякого часу експлуатації старий корпус викидається (і легко переробляється), а "голова" кріпиться до нового.

Neverdark — камін з картриджем

[ + – ] Компанія Neverdark виробляє біокаміни зі справжнім полум'ям

Neverdark, мабуть, найяскравіший стартап. Компанія, заснована в Києві, виробляє біокаміни зі справжнім полум'ям, при цьому вони не вимагають ні димоходу, ні комунікацій і вбудовуються в уже готові інтер'єри, а догляд за ними простий і безпечний. Як розповідає Фокусу Ярослав Лисак, співзасновник компанії, каміни з нової лінійки заправляються за допомогою спеціальних картриджів, тому користувачі можуть не хвилюватися — паливо не проллється. Замовити його можна в Neverdark через спеціальний додаток, одного літра вистачає на одну-дві години горіння, залежно від інтенсивності вогню і розміру каміна.

[ + – ] Neverdark — біокаміни зі справжнім полум'ям, при цьому вони не вимагають ні димоходу, ні комунікацій і вбудовуються в уже готові інтер'єри

Примітно, що Ярослав називає каміни гаджетами. "Там всередині є плата, контролер, датчики — загалом, електроніка. Та й працює наш гаджет від мережі. Середня ціна становить €3-4 тис." — каже Лисак.

[ + – ] Презентація біокамінів Neverdark

Компанія планує запустити більш доступну лінійку для масового споживача. Цінник при цьому істотно скоротиться — до €1 тис. Однак, Ярослав зазначає, що орієнтується насамперед на ринок США і Європи, розуміючи, що для українців смарткамін — задоволення не з дешевих.

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Qudi — маска для емоцій

Це наймолодший український стартап у всіх сенсах. Його засновник — 17-річний житель Одеси Михайло Чумаченко, який придумав маску, що дозволяє виявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особистості. За словами Михайла, прообраз Qudi був придуманий три роки тому. "Я захоплююся брейк-дансом і програмуванням, тому подумав, що було б цікаво поєднати обидва моїх хобі і створити яскравий і помітний гаджет", — говорить стартапер.

[ + – ] Qudi — маска для емоцій

Першим інвестором проєкту став батько Михайла, який вклав у нього близько $6 тис. Також Чумаченко привернув своїх однокласників, друзів зі школи програмування, разом хлопці зібрали перший прототип, а потім вдосконалювали його.

"Спочатку блок живлення кріпився за допомогою довгого проводу, і я його ховав у кишені, тепер він кріпиться на ремінці маски ззаду. Також ми додали Bluetooth — за допомогою цього протоколу зв'язку гаджет підключається до телефону, і через наш додаток ви можете вибрати ті емодзі і малюнки, які відображатимуться на LED-масці", — пояснив Михайло Чумаченко.

[ + – ] Стартап Qudi продає моделі масок за $289 і вийшов на самоокупність

Сьогодні стартап продає моделі масок за $289 і, як запевняє СЕО, вийшов на самоокупність. Збирають маски вручну на дому, а потім відправляють замовникам невеликими партіями. Така організація роботи дозволяє економити кошти на оренді офісу.

"У нас є тільки невеликий склад, де зберігаються комплектувальні. Коли надходять замовлення, я розвожу деталі хлопцям по домівках, де вони збирають маски", — ділиться Чумаченко. "Основними нашими клієнтами є молоді люди із США — відеоблогери, стримери, тіктокери. Наш крутий аксесуар допомагає їм виділитися серед інших блогерів і зробити свій контент більш унікальним".

Cardiomo — турбота про серце

Цей продукт призначений для дистанційного моніторингу основних параметрів організму людини. Як заявляють розробники, пристрій здатний попередити близько 40 різних захворювань, серед яких аритмія, міокардит, брадикардія, ішемічна хвороба серця, інфаркт, інсульт. Cardiomo аналізує ЕКГ і серцевий ритм, роботу легенів і частоту дихання, температуру і стан тіла, якість сну, активність протягом дня. Зібрані дані передаються через Bluetooth на смартфон, звідки потрапляють на "хмару", потім за розробленим алгоритмом формуються щоденні показники здоров'я користувача, фіксуються відхилення. За допомогою спеціального мобільного додатку лікар може отримати доступ до даних пацієнта і вчасно скоригувати лікування.

[ + – ] Cardiomo — турбота про серце

Спочатку компанія орієнтувалася на кінцевого споживача і хотіла створити пристрій, яким би користувалося більшість людей, як, наприклад, смартгодинниками. Але потім вирішили змінити напрямок, і тепер трекер є медичним пристроєм. За словами співзасновника Cardiomo Романа Бєлкіна, за весь час існування стартапу в нього інвестували $1 млн.

[ + – ] Cardiomo — пристрій, здатний попередити близько 40 різних захворювань

Як повідомив Фокусу Роман Бєлкін, пристрій має спеціальний медичний сертифікат, що дозволяє продаж медичних пристроїв на території ЄС. Але в планах вихід не тільки на європейський, а й на американський ринок. Роман сподівається на виставці в Лас-Вегасі знайти нових дистриб'юторів. Також продукт хочуть продавати країнам Близького Сходу.

Manna — створи свою 3D-копію

[ + – ] Manna — створи свою 3D-копію

Інтерактивна медіаплатформа — єдиний софтверний продукт (здебільшого). І цим він примітний. Manna дозволить кожному охочому стати частинкою VR-середовища, створивши свого 3D-двійника. Платформа має студійні інструменти виробництва 3D-контенту і стримінгу, є маркетплейсом 3D-активів, мультиплеєром і на додачу до всього поєднує технології трекінгу, позиціювання, захоплення рухів і графічного рендеру в режимі реального часу. Доступ до цього метавсесвіту можна отримати через додаток на смартфонах і планшетах, пересуваючись у віртуальних світах завдяки сучасній 6DoF-навігації. Але ще знадобляться натільні сенсори, які передаватимуть аватару всі рухи користувача. Для аватара, до речі, можна буде вибрати одяг або костюм (наприклад, Людини-павука) і потім уже почати подорож у віртуальний всесвіт. За задумом авторів, аватар може переміщатися по різних локаціях, спілкуватися з аватарами інших людей, ставити їм лайки, ділитися контентом з Manna в соцмережах. У демонстраційному ролику засновники стартапу показали, як віртуальна копія користувача веселиться на вечірці, бере участь в автомобільному ралі, знімає музичний кліп тощо.

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Copra — пальми з музикою

Copra — дітище одесита Максима Чижова. Він створив цілу акустичну систему, а тому його стартап найгучніший. Дизайн колонок натхненний кокосовими пальмами. Гаджет нагадує дерево, обвішане горіхами-колонками. Як зізнається Максим, кокос він вибрав у ролі основного матеріалу для корпусів динаміків ще тому, що він не дозволяє звуку дзвеніти. У результаті користувач отримує м'який саунд. Коштує система недешево — €16 тис., такий цінник говорить про те, що продукт продається в преміум-сегменті. Проте Чижов уже продав понад 13 "пальм".

[ + – ] Copra — дітище одесита Максима Чижова

Такій високій вартості дивуватися не варто, адже збірка здійснюється вручну і є ще одна проблема: знайти горіхи потрібного розміру і правильної товщини. За словами підприємця, з 500 кокосів він вибирає тільки один. В основному замовляє їх у Таїланді, Індії, Шрі-Ланці. У його планах — розширення лінійки, що дозволить знизити вартість продукту до €2 тис. і залучити нових покупців.

[ + – ] Copra — пальми з музикою

Esper Bionics — біонічна рука

[ + – ] Esper Bionics — це біонічний протез руки нового покоління

Стартап працює над створенням біонічного протеза руки нового покоління, а також над хмарним сервісом, завдяки якому смартрука зможе навчитися звичок користувача і жестів, що істотно поліпшить управління нею. Як заявляють у компанії, продукт поєднує в собі всі передові технології з галузі мехатроніки, штучного інтелекту, інтернету речей. Мета стартапу — модернізувати протезну промисловість, створюючи протези нового рівня і підключаючи їх до платформи, щоб поліпшити контроль і зручність використання. У минулому році стартап залучив інвестиції, завдяки яким розширив команду і провів ряд тестів. Суму інвестицій Esper Bionics тримають у секреті. Відомо, що ведуться переговори з декількома зарубіжними клініками, готовими протестувати продукт. Участь у CES 2022 допоможе просунути роборуку на ринку США і, можливо, інших країн, зацікавлених у такому біонічному помічнику.