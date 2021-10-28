Найбільша угода в історії українського ІТ: фотосток Depositphotos продано за $85 млн

Новий власник, компанія зі США, вирішив зберегти український офіс та всі проекти компанії Depositphotos, а також розширити команду.

Популярний фотобанк Depositphotos продали компанії VistaPrint з США за $85 млн — це рекорд для української IT-сфери. Подробиці засновник підприємства Дмитро Сергєєв розповів виданню AIN.

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VistaPrint купила 100% Depositphotos разом із усіма її проектами: онлайн-редактор Crello, фотостудією Lightfield, інтернет-журналом Bird In Flight та компанією WAS. Фотосток Depositphotos продовжить існувати як окремий бренд, Crello вирішили перейменувати на VistaCreate.

Акціонери підтримали угоду та повністю продали свої акції. Приміром, ще торік ТMT Investments продала частку 16,7% за $14,3 млн, отримавши від угоди в кілька разів більше, ніж інвестувала в Depositphotos. Дмитро Сергєєв підкреслив, що інвестори співпрацювали з компанією протягом багатьох років, проте VistaPrint зможе дати проектам новий поштовх і вивести їх у топ ринку.

"Венчурний бізнес — це вгадати, вчасно увійти в бізнес, а також вийти з нього отримавши прибуток. Для інвесторів угода з Cimpress — реальний шанс вийти і заробити", — сказав засновник Depositphotos. — "Всі підтримали мій план і команду, і я надав інвесторам можливість вийти".

[ + – ] Київський офіс компанії Depositphotos

Як стверджує Дмитро Сергєєв, VistaPrint самі звернулися до Depositphotos із пропозицією про купівлю, переговори та врегулювання юридичних нюансів зайняли кілька місяців — за цей час представники нового власника лише один раз прилетіли до Києва для особистої зустрічі. Угоду готувалися завершити раніше, але Антимонопольний комітет видав дозвіл лише 1 жовтня цього року.

Американські власники не закриватимуть український офіс і планують навіть розширити штат. Дмитро Сергєєв залишить компанію, проте генеральний директор Вадим Нехай, який обіймав посаду керівника, продовжить роботу як віцепрезидент VistaCreate (Crello) і Depositphotos, підкоряючись президенту Vista з міжнародного бізнесу Флоріану Баумгартнеру. Усі проекти компанії також продовжать працювати.

VistaPrint – велика компанія, заснована французьким бізнесменом Робертом Кіном у 1998 році, Cimpress – частина мережі, що торгується на фінансовій біржі Nasdaq. Організація спеціалізується на дизайні та маркетингу, орієнтована на малий бізнес, якому пропонує широкий перелік послуг, включаючи створення сайтів та контенту для Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмереж. Нині VistaPrint обслуговує 17 млн. клієнтів і за рік отримує виручку понад $1,4 млрд, у неї працюють 29 офісів по всьому світу.

Історія успіху Дмитра Сергєєва розпочалася із запуску файлообмінника DepositFiles, який він потім продав у 2009 році (сума угоди не розкривається). Відразу після продажу він створив фотосток Depositphotos, який у 2011 році отримав інвестиції розміром $3 млн від ТМТ Investments, віддавши 27% акцій. За весь час існування компанія залучила $8 млн. інвестицій.

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