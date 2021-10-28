Свернули проект против жесткого контента и пустили мемы в ленты: новые подробности о Instagram

Как утверждают информаторы, Facebook знала о функциях, вредящих здоровью людей, но не стала их устранять.

Эксперты Facebook решили продвигать смешные мемы и изображения природы, чтобы снизить пагубное влияние Instagram на пользователей. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на внутреннее исследование компании, предоставленные экс-сотрудницей корпорации Фрэнсис Хоген.

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Группа аналитиков в 2020 году выяснила, что акцент на идеальных фотографиях тел в социальной сети вредит самооценке и психическому здоровью людей, которые видят отредактированные снимки и впадают в отчаяние, пытаясь соответствовать таким завышенным стандартам.

Особенно большое влияние социальная сеть оказывает на подростков, которые и без того подвержены риску развития комплексов, связанных с изображением тела. По данным Statista, 7,5% пользователей Instagram моложе 17 лет, а более 40% — моложе 24 лет.

"33% пользователей Instagram и 11% пользователей Facebook считают, что платформа усугубляет проблемы с имиджем собственного тела. Имеются веские доказательства того, что опыт в Instagram или Facebook усугубляет неудовлетворенность телом, особенно при просмотре привлекательных изображений других людей, просмотре отфильтрованных изображений, публикации селфи и просмотре контента с определенными хэштегами", — цитирует Forbes исследование Facebook.

Согласно отчету, 33% респондентов считают, что Instagram ухудшает их восприятие собственного тела, а 66% девочек-подростков в Instagram сообщили, что они фотографировали свое тело. Почти четверть опрошенных сообщили, что страдали от издевок и дискриминации в Instagram. Почти 30% заявили, что Instagram ухудшил расставание с партнерами, предположительно из-за того, что приложение позволяет наблюдать за другим человеком даже на расстоянии.

Facebook решила отвлекать пользователей более легким контентом для снижения ущерба. Помимо юмора и натуралистических кадров, они начали продвигать бодипозитивные хэштеги, такие как #любисебя, вместе с фотографиями моделей plus size. Такие решения не принесли большого успеха: улучшилось самочувствие пользователей среднего размера, но не худых или обладателей лишнего веса. От прикрепления предупреждающих надписей к потенциально травмирующим изображениям тоже отказались.

Исследование показало, что на пользователей соцсети сильно влияют несколько основных элементов, и чтобы избежать вреда — необходимо применять радикальные меры. К примеру, предлагали ограничить лайки или комментарии под публикациями, а также отказаться от обширной коллекции фотофильтров — одной из главных фишек Instagram. Неизвестно, решилась ли компания Facebook на какие-либо обновления, однако фильтры до сих пор активно используются.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген предоставила соответствующие документы Комиссии по ценным бумагам США и Конгрессу. Отредактированный юристами отчет получили ряд СМИ, включая Forbes.

Как сообщает BBC, другой анонимный сотрудник компании также дал показания и сообщил, что Facebook не смогла решить проблему с незаконными материалами в соцсетях, потому как не были выделены "адекватные средства". При этом руководство не осознает масштабов освещения жестокого обращения с детьми, поскольку не отслеживает такой контент. Небольшую команду по разработке алгоритмов, которые могли бы обнаруживать непристойные видео, свернули, потому что проект признали "слишком сложным".

Ранее в сети появились документы о внутренней жизни компании Facebook. Социальная сеть оказалась неготова бороться с работорговлей, антивакцинаторами, хотя и провела эксперимент с агрессивной модерацией.