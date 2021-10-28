Згорнули проєкт проти жорсткого контенту та пустили меми у стрічки: нові подробиці про Instagram

Як стверджують інформатори, Facebook знала про функції, які шкодять здоров'ю людей, але не усунула їх.

Експерти Facebook вирішили просувати смішні меми та зображення природи, щоб знизити пагубний вплив Instagram на користувачів. Про це пише видання Forbes, посилаючись на внутрішнє дослідження компанії, надані ексспівробітницею корпорації Френсіс Хоген.

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Група аналітиків у 2020 році з'ясувала, що акцент на ідеальних фотографіях тіл у соціальній мережі шкодить самооцінці та психічному здоров'ю людей, котрі бачать відредаговані знімки та впадають у відчай, намагаючись відповідати таким завищеним стандартам.

Особливо великий вплив соціальна мережа чинить на підлітків, які й так схильні до ризику розвитку комплексів, пов'язаних із зображенням тіла. За даними Statista, 7,5% користувачів Instagram молодше 17 років, а понад 40% — молодше 24 років.

"33% користувачів Instagram та 11% користувачів Facebook вважають, що платформа посилює проблеми з іміджем власного тіла. Є вагомі докази того, що досвід в Instagram або Facebook посилює незадоволеність тілом, особливо в процесі перегляду привабливих зображень інших людей, перегляду відфільтрованих зображень, публікації селфі та перегляд контенту з певними хештегами", — цитує Forbes дослідження Facebook.

Згідно зі звітом, 33% респондентів вважають, що Instagram погіршує їхнє сприйняття власного тіла, а 66% дівчаток-підлітків в Instagram повідомили, що вони фотографували своє тіло. Майже чверть опитаних повідомили, що страждали від глузування та дискримінації в Instagram. Майже 30% заявили, що Instagram погіршив розлучення з партнерами, ймовірно через те, що програма дозволяє спостерігати за іншою людиною навіть на відстані.

Facebook вирішила відволікати користувачів легшим контентом для зниження шкоди. Крім гумору та натуралістичних кадрів, вони почали просувати бодіпозитивні хештеги, такі як #любисебе, разом із фотографіями моделей plus size. Такі рішення не принесли великого успіху: покращилось самопочуття користувачів середнього розміру, але не худих або власників зайвої ваги. Від прикріплення попереджувальних написів до зображень, що потенційно травмують, теж відмовилися.

Дослідження показало, що на користувачів соцмережі сильно впливають кілька основних елементів, і щоб уникнути шкоди, необхідно вживати радикальних заходів. Наприклад, пропонували обмежити лайки чи коментарі під публікаціями, а також відмовитися від великої колекції фотофільтрів — однієї з головних фішок Instagram. Невідомо, чи наважилася компанія Facebook на будь-які оновлення, проте фільтри досі активно використовуються.

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген надала відповідні документи Комісії з цінних паперів США та Конгресу. Відредагований юристами звіт отримали низка ЗМІ, враховуючи Forbes.

Як повідомляє BBC, інший анонімний співробітник компанії також дав свідчення і повідомив, що Facebook не змогла розв'язати проблему з незаконними матеріалами в соцмережах, бо не були виділені "адекватні кошти". При цьому керівництво не усвідомлює масштабів висвітлення жорстокого поводження з дітьми, оскільки не стежить за таким контентом. Невелику команду з розробки алгоритмів, які могли б виявляти непристойні відео, згорнули, бо проєкт визнали "занадто складним".

Раніше в мережі з'явилися документи про внутрішнє життя компанії Facebook. Соціальна мережа виявилася неготовою боротися з работоргівлею, антивакцинаторами, хоча й провела експеримент з агресивною модерацією.