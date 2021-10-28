В Японии создали ховербайк, способный летать со скоростью 100 км/ч (видео)

XTURISMO Limited Edition способен продержаться в воздухе 40 минут. Его продажи стартуют совсем скоро, хотя цена "кусается".

Японский стартап ALI Technologies, в который вложились футболист Кэйсукэ Хонда, компании Mitsubishi Electric и Kyocera, представил свой ховербайк. Стартаперы заявляют, что купить его можно будет за $680 тыс. уже начиная с 26 октября 2021 года, сообщает издание interestingengineering.com.

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Устройство под названием XTURISMO Limited Edition имеет мотоциклетный корпус, несколько пропеллеров, посадочные салазки, на которые он опирается при приземлении. Байк оснащен одним ДВС и 4-мя электродвигателями, что позволяет ему держаться в воздухе в течение 40 мин. и лететь со скоростью до 100 км/ч. Транспортное средство рассчитано на одного человека.

"Из-за строгих правил дорожного движения, в Японии в обозримом будущем его применение будет ограничено. Пролететь на ховербайке можно будет над гоночными трассами но над шоссе — нет. Тем не менее, стартаперы надеются, что ховербайк пригодится спасателям, чтобы добираться до труднодоступных районов", — пишет СМИ.

Одним из недостатков байка является то, что он не такой тихий, как другие электромобили. Но это не смущает инженеров и они планируют выпустить модель ограниченным тиражом 200 штук в ​​первой половине 2022 года.

"До сих пор мы могли передвигаться либо по земле, либо в небе", — сказал генеральный директор Дайсуке Катано. "Мы надеемся предложить новый метод передвижения".

"Полиция Дубая и руководство армии США исследуют потенциал ховербайков в полевых условиях, и будущее, в котором они будут использоваться рядом с другими гаджетами, такими как реактивные ранцы и летающие такси, в качестве личного средства передвижения", — отмечает медиа.

Ранее мы писали о том, что в КНР презентовали рендер электрокара, который будет оснащен пропеллерами и крыльями и, при необходимости, сможет летать.