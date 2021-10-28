У Японії створили ховербайк, здатний літати зі швидкістю 100 км/год (відео)

XTURISMO Limited Edition здатний протриматися у повітрі 40 хвилин. Його продажі стартують зовсім скоро, хоча ціна "кусається".

Японський стартап ALI Technologies, у який вклалися футболіст Кейсуке Хонда, компанії Mitsubishi Electric та Kyocera, представив свій ховербайк. Стартапери заявляють, що купити його можна буде за $680 тис. вже з 26 жовтня 2021 року, повідомляє видання interestingengineering.com.

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Пристрій під назвою XTURISMO Limited Edition має мотоциклетний корпус, кілька пропелерів, посадкові санки, на які він спирається під час приземлення. Байк оснащений одним ДВЗ та 4-ма електродвигунами, що дозволяє йому триматися у повітрі протягом 40 хв. і летіти зі швидкістю до 100 км/год. Транспортний засіб розрахований на одну особу.

"Через суворі правила дорожнього руху, в Японії у найближчому майбутньому його застосування буде обмежене. Пролетіти на ховербайку можна буде над гоночними трасами, але над шосе — ні. Проте стартапери сподіваються, що ховербайк стане в нагоді рятувальникам, щоб добиратися до важкодоступних районів", — пише ЗМІ.

Одним із недоліків байка є те, що він не такий тихий, як інші електромобілі. Але це не бентежить інженерів і вони планують випустити модель обмеженим тиражем 200 штук у першій половині 2022 року.

"Досі ми могли пересуватися або землею, або в небі", — сказав генеральний директор Дайсуке Катано. "Ми сподіваємось запропонувати новий метод пересування".

"Поліція Дубая та керівництво армії США досліджують потенціал ховербайків у польових умовах, і майбутнє, в якому вони використовуватимуться разом з іншими гаджетами, такими як реактивні ранці і таксі, що літають, як особистий засіб пересування", — зазначає медіа.

Раніше ми писали про те, що в КНР презентували рендер електрокару, який буде оснащений пропелерами та крилами і, за необхідності, зможе літати.