У Японії створили ховербайк, здатний літати зі швидкістю 100 км/год (відео)
XTURISMO Limited Edition здатний протриматися у повітрі 40 хвилин. Його продажі стартують зовсім скоро, хоча ціна "кусається".
Японський стартап ALI Technologies, у який вклалися футболіст Кейсуке Хонда, компанії Mitsubishi Electric та Kyocera, представив свій ховербайк. Стартапери заявляють, що купити його можна буде за $680 тис. вже з 26 жовтня 2021 року, повідомляє видання interestingengineering.com.
Пристрій під назвою XTURISMO Limited Edition має мотоциклетний корпус, кілька пропелерів, посадкові санки, на які він спирається під час приземлення. Байк оснащений одним ДВЗ та 4-ма електродвигунами, що дозволяє йому триматися у повітрі протягом 40 хв. і летіти зі швидкістю до 100 км/год. Транспортний засіб розрахований на одну особу.
"Через суворі правила дорожнього руху, в Японії у найближчому майбутньому його застосування буде обмежене. Пролетіти на ховербайку можна буде над гоночними трасами, але над шосе — ні. Проте стартапери сподіваються, що ховербайк стане в нагоді рятувальникам, щоб добиратися до важкодоступних районів", — пише ЗМІ.
Одним із недоліків байка є те, що він не такий тихий, як інші електромобілі. Але це не бентежить інженерів і вони планують випустити модель обмеженим тиражем 200 штук у першій половині 2022 року.
"Досі ми могли пересуватися або землею, або в небі", — сказав генеральний директор Дайсуке Катано. "Ми сподіваємось запропонувати новий метод пересування".
"Поліція Дубая та керівництво армії США досліджують потенціал ховербайків у польових умовах, і майбутнє, в якому вони використовуватимуться разом з іншими гаджетами, такими як реактивні ранці і таксі, що літають, як особистий засіб пересування", — зазначає медіа.
Раніше ми писали про те, що в КНР презентували рендер електрокару, який буде оснащений пропелерами та крилами і, за необхідності, зможе літати.