Майнер из Абхазии пытался защитить "ферму" от воров, но случайно застрелил друга

Добыча криптовалюты в Абхазии — дело выгодное, но опасное. С майнерами борются местные власти, орудуют воры, поэтому они защищают свои "фермы" с оружием в руках.

Недавно в Абхазии произошел печальный инцидент с местным майнером — он открыл огонь по людям, пытавшимся украсть его оборудование для добычи криптовалюты. По данным полиции, майнер убил одного из своих друзей, отбиваясь от нападавших, и сейчас находится под стражей, передает vice.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

"В Абхазии власти годами борются с добытчиками криптовалюты. Электроэнергия тут стоит в 10 раз дешевле, чем в соседней Грузии, и майнеры заполонили этот регион, что дало существенную нагрузку на энергосистему и привело к веерным отключениям электроэнергии. Проблема настолько серьезна, что на каждых 400 жителей приходится 1 "ферма", — пишет СМИ.

Медиа отмечает, что Абхазия на короткое время легализовала добычу крипты, но потом в 2021 году снова сделала ее вне закона, что дало повод властям уничтожать оборудование.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Абхазии, группа мужчин, занимавшаяся добычей криптовалюты в селе Ацы, пыталась предотвратить кражу своих установок. Сообщается, что воров было не меньше 5-ти, и что были использованы автомат Калашникова и пистолет Макарова. Полиция сообщает, что в ходе обстрела один из мужчин убил своего друга.

Как сообщает "Эхо Кавказа", сведения о том, что на самом деле произошло во время стрельбы, весьма противоречивы. Существует несколько версий произошедшего. Более того, СМИ обратило внимание на то, что официальное заявление составлено странно, да и друзья и родственники погибшего хранят молчание. Но в то же время издание отмечает, что кажется бесспорным, что стрельба произошла именно из-за криптофермы.

Ранее мы сообщали о том, что несколько человек стоят на контроле майнинга самой популярной криптовалюты — биткоина.