Майнер із Абхазії намагався захистити "ферму" від злодіїв, але випадково застрелив друга

Видобуток криптовалюти в Абхазії — справа вигідна, але небезпечна. З майнерами бореться місцева влада, промишляють злодії, тому вони захищають свої "ферми" зі зброєю в руках.

Нещодавно в Абхазії стався сумний інцидент з місцевим майнером — він відкрив вогонь по людях, які намагалися вкрасти обладнання для видобутку криптовалюти. За даними поліції, майнер убив одного зі своїх друзів, відбиваючись від нападників, і зараз перебуває під вартою, повідомляє vice.com.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

"В Абхазії влада роками бореться з видобувачами криптовалюти. Електроенергія тут коштує в 10 разів дешевше, ніж у сусідній Грузії, і майнери заполонили цей регіон, що дало суттєве навантаження на енергосистему і призвело до віялових відключень електроенергії. Проблема настільки серйозна, що на 0 мешканців припадає 1 "ферма", — пише ЗМІ.

Медіа зазначає, що Абхазія на короткий час легалізувала видобуток крипти, але потім у 2021 році знову зробила її поза законом, що дало привід владі знищувати обладнання.

Згідно з заявою Генеральної прокуратури Абхазії, група чоловіків, яка займалася видобуванням криптовалюти в селі Аци, намагалася запобігти крадіжці своїх установок. Повідомляється, що злодіїв було не менше 5-ти, і що були використані автомат Калашникова та пістолет Макарова. Поліція повідомляє, що під час обстрілу один із чоловіків убив свого друга.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", відомості про те, що насправді сталося під час стрілянини, дуже суперечливі. Існує кілька версій події. Більше того, ЗМІ звернуло увагу на те, що офіційна заява складена дивно, та й друзі та родичі загиблого зберігають мовчання. Але водночас видання зазначає, що здається безперечним, що стрілянина сталася саме через криптоферму.

Раніше ми повідомляли про те, що кілька людей стоять на контролі майнінгу найпопулярнішої криптовалюти — біткоїну.