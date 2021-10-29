Инвестор заработал $5,7 млрд на криптовалюте Shiba Inu, но не сможет их забрать

При переводе владелец рискует потерять большую часть средств из-за оплаты налогов и комиссий.

Удачливый инвестор менее вложил $8 тыс. в мемную криптовалюту Shiba Inu и за год заработал $5,7 млрд. Об этом пишет издание Vice.

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По данным сервиса CoinGeckpo, сейчас один токен SHIB стоит $0,00007024, а рыночная капитализация криптовалюты составляет $30 млрд. На короткое время она обогнала даже своего "идейного вдохновителя" альткоин Dogecoin, а 28 октября 2021 года обновила ценовой рекорд — $0,00008. Только за последний месяц Shiba Inu подорожала на 777%, а с прошлого года — на 7 млн процентов.

Благодаря этому как минимум один из инвесторов сильно разбогател. В Twitter сообщают о криптовалютном кошельке, на который в августе 2020 года положили 70 трлн SHIB, которые на тот момент обошлись покупателю в $8 тыс. На данный момент в обращении находятся 549 трлн токенов, поэтому владелец счета контролирует примерно 12% от общего количества, и это очень много. К примеру, создатель биткоина Сатоши Накамото, по примерным оценкам, владеет 1 млн BTC, которые составляют всего 5% от всех токенов. Крупнейший корпоративный держатель биткойнов, MicroStrategy, владеет чуть более 100 тыс. BTC, что составляет 0,5% всех биткойнов.

"Одно дело быть миллиардером на бумаге, но сможет ли SHIB действительно завладеть этими миллиардами? Социальные сети наводнены мемами, шутя над тем, что неизвестный "кит" не может выгрузить все свои токены, не обрушив рынок SHIB", — пишет Vice.

В теории, если владелец кошелька решит перевести все 7 трлн токенов в стейблкоины USDC (привязан к доллару США), через децентрализованную биржу Uniswap, ему придется заплатить колоссальную комиссию в размере $3 млн. Вдобавок, по оценкам экспертов, такая операция с вероятностью в 99% приведет к обесцениванию альткоина, из-за чего инвестор сохранит из $5,7 млрд лишь $5 млн, а вот налоги придется заплатить с полной суммы прибыли, т.е. со все тех же $5,7 млрд.

Как показывают данные Etherscan, около 41% от общего количества SHIB сжигаются, то есть, выводятся из обращения на фоне инвестиционной гонки. Всего в мире насчитывается 836 588 держателей этого токена, около 10% токенов были куплены криптовалютными платформами, такими как Crypto.com и Binance. Кроме того, по информации Business Insider, создатели Shiba Inu заблокировали 50% от общего количества токенов на Uniswap, оставшуюся половину в свое время подарили соучредителю блокчейна Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал большую часть фонду помощи COVID-19 для Индии, а затем уничтожил остатки.

Ранее стало известно о рекордном подорожании криптовалют Bitcoin и Shiba Inu. Токены снова достигли высот после сильного падения в мае 2021 года. В начале октября Shiba Inu за неделю выросла на 367% и стала 12-й по величине криптовалютой на мировом рынке.