Інвестор заробив $5,7 млрд на криптовалюті Shiba Inu, але не зможе їх забрати

При переказі власник ризикує втратити більшу частину коштів через сплату податків та комісій.

Удачливий інвестор вклав менше $8тис. у мемну криптовалюту Shiba Inu і за рік заробив $5,7 млрд. Про це пише видання Vice.

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За даними сервісу CoinGeckpo, наразі один токен SHIB коштує $0,00007024, а ринкова капіталізація криптовалюти становить $30 млрд. На короткий час вона обігнала навіть свого "ідейного натхненника" альткоїн Dogecoin, а 28 жовтня 2021 року оновила ціновий рекорд. Лише за останній місяць Shiba Inu подорожчала на 777%, а з минулого року – на 7 млн відсотків.

Завдяки цьому як мінімум один з інвесторів сильно розбагатів. У Twitter повідомляють про криптовалютний гаманець, на який у серпні 2020 року поклали 70 трлн SHIB, які на той момент обійшлися покупцеві у $8 тис. Наразі в обігу перебувають 549 трлн токенів, тому власник рахунку контролює приблизно 12% від загальної кількості, і це дуже багато. Наприклад, автор біткоїна Сатоші Накамото, за зразковими оцінками, має 1 млн BTC, які становлять лише 5% від усіх токенів. Найбільший корпоративний власник біткоїнів, MicroStrategy, володіє трохи більше за 100 тис. BTC, що становить 0,5% всіх біткоїнів.

"Одна справа бути мільярдером на папері, але чи зможе SHIB справді заволодіти цими мільярдами? Соціальні мережі наповнені мемами, які висміюють те, що невідомий "кит" не може вивантажити всі свої токени, не обваливши ринок SHIB", — пише Vice.

Теоретично, якщо власник гаманця вирішить перевести всі 7 трлн токенів у стейблкоїни USDC (прив'язаний до долара США), через децентралізовану біржу Uniswap, йому доведеться заплатити колосальну комісію в розмірі $3 млн. До того ж, за оцінками експертів, така операція з ймовірністю 99% призведе до знецінення альткоїну, через що інвестор збереже з $5,7 млрд лише $5 млн, а ось податки доведеться сплатити з повної суми прибутку, тобто з тими самими $5,7 млрд.

Як показують дані Etherscan, близько 41% від загальної кількості SHIB спалюються, тобто виводяться з обігу на фоні інвестиційних перегонів. Загалом у світі налічується 836 588 власників цього токена, близько 10% токенів було куплено криптовалютними платформами, такими як Crypto.com та Binance. Крім того, за інформацією Business Insider, творці Shiba Inu заблокували 50% від загальної кількості токенів на Uniswap, половину, що залишилася, свого часу подарували співзасновнику блокчейну Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував більшу частину фонду допомоги COVID-19 для Індії, а потім знищив залишки.

Раніше стало відомо про рекордне подорожчання криптовалют Bitcoin і Shiba Inu. Токени знову досягли висот після сильного падіння у травні 2021 року. На початку жовтня Shiba Inu за тиждень зросла на 367% і стала 12-ою за величиною криптовалютою на світовому ринку.