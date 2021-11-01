Преодолели гравитацию: 5 парящих гаджетов, которые нарушают законы физики (видео)

Левитирующие часы, колонка и даже цветочный горшок — рассказываем вам о девайсах, которые не только украсят интерьер, но и удивят родных и друзей.

Издание interestingengineering.com опубликовало подборку интересных гаджетов, буквально зависающих в воздухе. Мы выбрали самые интересные из них — расскажем как они работают и сколько стоят.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Часы Water Droplet Clock

Часы с каплями воды, зависшими в воздухе, способны удивить любого. Глядя на них, можно представить, что вы находитесь на МКС в невесомости. Более того, устройство создает иллюзию, будто вода течет вверх. Электронные часы также оснащены УФ-лампой, свет которой очищает воздух от вирусов и бактерий, а еще позволяет использовать гаджет в качестве светильника. Благодаря легкому дизайну и портативности гаджет хорошо впишется как в интерьер дома, так и офиса. На AliExpress они продаются по цене чуть более 3 тыс. грн.

Колонка Levitating Floating Speaker

Колонка имеет интересный дизайн, напоминающий НЛО, повисший в воздухе. Она оснащена динамиками мощностью 5 Вт и обеспечивает высококачественный стереозвук. Также есть и Bluetooth 4.0, благодаря чему вы сможете подключить колонку к смартфону или ноутбуку. Зарядка — беспроводная. Аккумулятора емкостью 1200 мАч хватит на 8 ч беспрерывной работы. Встроенный светодиод с изменяющимися цветами поможет создать таинственную атмосферу в комнате. Купить динамик можно за 2,5 тыс. грн в интернет-магазинах.

Цветочный горшок Levitating Air Bonsai Pot

Любители растений наверняка оценят горшок, парящий в воздухе с зеленым пассажиром на борту. И он не просто висит в воздухе, а еще и вращается по кругу. Благодаря этому растение будет равномерно освещаться в течение дня и его не будет клонить набок — в сторону солнечных лучей, как это обычно бывает. Удерживает горшок в воздухе специальная платформа, оснащенная аккумулятором, магнитами, датчиками. Стоит девайс около 2,1 тыс. грн на amazon.com.

Ручка Magnetic Levitating Pen

"Эта ручка с функцией левитации поможет вам выделиться в офисе", — пишет СМИ.

Думаем, что переговоры и планерки, в первое время, будут посвящены именно этому гаджету, стоящему вертикально на специальной платформе. А если дотронуться до ручки, то она начнет медленно покачиваться в воздухе. Кстати, производитель, компания Centopto, указывает в описании к товару, что ручка может помочь справиться со стрессом и поднять настроение. Что ж, поверим ему на слово. Цену нам установить не удалось, но на международных ритейл-платформах гаджет есть в наличии и доступен по предзаказу.

Платформа магнитной левитации Kinglev

Если у вас есть красивый предмет, то его можно сделать еще более заметным, поместив на платформу с магнитной левитацией. Устройство может удерживать в воздухе несколько легких предметов. Так что с его помощью можно разыграть ничего не подозревающих друзей, притворившись магом.

Приобрести платформу можно за 1,5 тыс. грн на yoybuy.com.

Ранее мы сообщали о том, что энтузиаст из КНР создал мини-копию родного города из деталей смартфона.