Подолали гравітацію: 5 гаджетів, що ширяють та порушують закони фізики (відео)

Годинник, що левітує, колонка і навіть квітковий горщик — розповідаємо вам про девайси, які не лише прикрасять інтер'єр, а й здивують рідних та друзів.

Видання interestingengineering.com опублікувало добірку цікавих гаджетів, що буквально зависають у повітрі. Ми вибрали найцікавіші з них — розповімо, як вони працюють і скільки коштують.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Годинник Water Droplet Clock

Годинник з краплями води, що завис у повітрі, здатний здивувати будь-кого. Дивлячись на нього, можна припустити, що ви на МКС у невагомості. Більше того, пристрій створює ілюзію, що вода тече вгору. Електронний годинник також оснащений УФ-лампою, світло якої очищає повітря від вірусів і бактерій, а ще дозволяє використовувати гаджет як світильник. Завдяки легкому дизайну та портативності гаджет добре впишеться як в інтер'єр будинку, так і офісу. На AliExpress вони продаються за ціною трохи більше ніж 3 тис. грн.

Колонка Levitating Floating Speaker

Колонка має цікавий дизайн, що нагадує НЛО, який повис у повітрі. Вона оснащена динаміками потужністю 5 Вт та забезпечує високоякісний стереозвук. Також є і Bluetooth 4.0, завдяки чому ви зможете підключити стовпчик до смартфона або ноутбука. Заряджання — бездротове. Акумулятора ємністю 1200 мАч вистачить на 8 годин безперервної роботи. Вбудований світлодіод з кольорами, що змінюються, допоможе створити таємничу атмосферу в кімнаті. Придбати динамік можна за 2,5 тис. грн в інтернет-магазинах.

Горщик для квітів Levitating Air Bonsai Pot

Любителі рослин точно оцінять горщик, що ширяє в повітрі із зеленим пасажиром на борту. І він не просто висить у повітрі, а ще й обертається по колу. Завдяки цьому рослина буде рівномірно освітлюватися протягом дня та її не хилитиме набік — у бік сонячних променів, як це зазвичай буває. Утримує горщик у повітрі спеціальна платформа, що оснащена акумулятором, магнітами, датчиками. Коштує девайс близько 2,1 тис. грн на amazon.com.

Ручка Magnetic Levitating Pen

"Ця ручка з функцією левітації допоможе вам виділитися в офісі", — пише ЗМІ.

Думаємо, що переговори та планерки спочатку будуть присвячені саме цьому гаджету, що стоїть вертикально на спеціальній платформі. А якщо доторкнутися до ручки, вона почне повільно погойдуватися в повітрі. До речі, виробник, компанія Centopto, вказує в описі товару, що ручка може допомогти впоратися зі стресом і підняти настрій. Що ж, повіримо йому на слові. Ціну нам дізнатися не вдалося, але на міжнародних ритейл-платформах гаджет є в наявності і доступний для замовлення.

Платформа магнітної левітації Kinglev

Якщо у вас є гарний предмет, його можна зробити ще помітнішим, помістивши на платформу з магнітною левітацією. Пристрій може утримувати кілька легких предметів у повітрі. Так що з його допомогою можна розіграти друзів, які нічого не підозрюють, прикинувшись магом.

Придбати платформу можна за 1,5 тис. грн на yoybuy.com.

Раніше ми повідомляли про те, що ентузіаст із КНР створив мінікопію рідного міста з деталей смартфона.