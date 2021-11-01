Розібраний смартфон Xiaomi Mi Mix Fold перетворили на маленький Шанхай (відео)

Усі деталі інсталяції збираються в невелику кулю, схожу на глобус.

У Китаї ентузіаст створив копію міста Шанхай із деталей розібраного смартфона Xiaomi Mix Fold. Результат його роботи показаний у промо-ролику на YouTube.

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Скульптор витяг із пристрою кабелі, материнську плату, карти пам'яті, процесори та інші, навіть найдрібніші компоненти, щоб зібрати з них міський район Пудун. Екран телефону став річкою, над якою розкинувся знаменитий Шанхайський міст, на одному з берегів з'явилася копія телевежі "Східна перлина" (Oriental Pearl). Майстер навіть зробив мініатюрний кораблик.

Під кінець ролика автор розібрав усі елементи конструкції й акуратно склав їх усередину корпусу. Як виявилося, він розрахував усе таким чином, щоб деталі можна було збирати в акуратну кулю, що нагадує глобус.

Загалом нове промо Xiaomi нагадує рекламну кампанію із Mi 11, для якої зібрали скульптуру дракона. Для цього проекту автору були потрібні два Mi 11, а також близько чотирьох Leather Edition, які надали м'які матеріали. На створення скульптури пішло 30 днів і навіть близько 500 різних деталей.

Mix Fold став першим смартфоном Xiaomi, що згинається. Раніше писали, що під час презентації пристрій 378 тисяч разів зігнули перед глядачами за допомогою спеціального пристрою. Процес зайняв сім діб, при цьому пристрій згинали кожні 16 с. Компанія підкреслила, що при розкладанні та складанні смартфона по 100 разів на день користувач за 10 років здійснить 365 тисяч циклів.

Писали також, що Xiaomi помилково продала смартфони Mi 11 Pro по $110 замість $700. Адміністрація фірмового магазину переплутала цифри під час оновлення ціни, і багато користувачів устигли замовити модель із величезною знижкою.

Xiaomi запатентувала смартфон із великою кількістю камер і сенсорів, що займають майже половину корпусу. Судячи з документації, майбутні пристрої бренду можуть отримати телеоб'єктив і додатковий мікрофон для запису роликів.