Xiaomi отримала патент на смартфон з величезною кількістю камер і сенсорів

Експерти гадають, що це буде: Mi Note 11, Mi 11T або Redmi Note 11?

Домігшись хороших результатів продажів з бюджетними смартфонами і моделями середнього рівня, компанія Xiaomi все більше уваги приділяє інноваційним функціям, які застосовуються у смартфонах люксового сегмента, пише нідерландське видання Let's Go Digital. Через це воно згадує серію Mi 11, випущену раніше цього року. Ці пристрої оснащені не тільки швидким процесором, але і вражаючою камерою, розробленої у співпраці з Samsung.

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Новий патент показує, що Xiaomi розглядає можливість відвести камері ще помітніше місце. Документ був опублікований 11 червня, в ньому показані три моделі смартфонів з чітким акцентом на систему задніх камер.

Перша модель — найпросунутіша. Let's Go Digital зазначає, що дизайнери, можливо, були натхненні серією Samsung Galaxy S21, де острів камер розташований вгорі зліва і продовжується збоку від пристрою. Система камер досить велика і по висоті займає майже половину корпусу.

[ + – ] Нові апарати Xiaomi

Об'єктиви розташовані вертикально, ліворуч від них знаходиться вузький подовжений спалах. Під камерами показаний якийсь прямокутник. Поки неясно, що це: телеоб'єктив це або додатковий сенсор. Останнє здається імовірнішим.

Над камерами є невеличкий кружок. Це може бути додатковий мікрофон, який стане в нагоді під час запису відео. Для зйомки селфі на передній панелі вбудована центральна камера з дірочками. У смартфона відносно вузька рамка екрану. З правого боку інтегровано кілька кнопок, імовірно кнопка включення і кнопки регулювання гучності. Доступ до відсіку для SIM-карти здійснюється зверху пристрою.

Xiaomi також запатентувала задню кришку цієї моделі. Очевидно, острів камер буде трохи виступати відносно задньої панелі.

Друга модель має багато спільного з Xiaomi Mi 11i. Острів камер овальної форми містить дві великі лінзи, одну меншого розміру і датчик між ними. На патенті також видно якийсь прямокутний елемент. Залишається неясним, чи це перископічна зум-камера, чи спалах.

[ + – ] Патент на смартфон Xiaomi нового покоління

Особливістю цієї моделі є вертикальний розріз задньої кришки. Швидше за все, буде двоколірна задня панель. Але не виключено, що Xiaomi може розмістити на правій стороні додатковий екран.

Третя модель має найпростіший дизайн, можливо, вона задумана як варіант Lite. Цього разу система камер складається з однієї великої і двох маленьких, розташованих прямо під нею. Вузький подовжений спалах розміщений під островом камери. Як і в першій моделі, острів камери трохи виступає в сторону.

[ + – ] Найпростіша модель Xiaomi

Let's Go Digital пише, що залишається неясним, коли Xiaomi випустить ці моделі. Навряд це будуть прямі наступники високопродуктивної серії Mi 11.

Можливо, компанія так бачить лінійку Mi Note 11. Поточна серія Mi Note 10, що складається з трьох моделей, була представлена ​​в кінці 2019 року. Ці пристрої також сильно орієнтовані на камеру, наприклад, Mi Note 10 був першим смартфоном Xiaomi, оснащеним 108-мегапіксельною камерою.

Раніше в цьому році назва продукту "Mi Note 11" з'явилася у початковому HTML-коді для MIUI 13. Використання цього оновлення програмного забезпечення розпочнеться 25 червня 2021 року.

Інша можливість — серія Mi 11T, яка очікується приблизно у вересні 2021 року як наступник лінійки Mi 10T, випущеної минулого року. Розробники також можуть вирішити використовувати новий дизайн для дешевшої серії Redmi Note 11. Однак патентні зображення показують, що нові пристрої будуть мати дисплей з округленими крайками, що характерно для більш дорогої серії Mi, а не для Redmi середнього рівня.

Нагадаємо, глобальні поставки смартфонів склали 340 млн одиниць у першому кварталі 2021 року, що на 24% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такого високого зросту продажів не було з 2015 року.

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