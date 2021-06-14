Xiaomi получила патент на смартфон с огромным количеством камер и сенсоров

Эксперты гадают, что это будет: Mi Note 11, Mi 11T или Redmi Note 11?

Добившись хороших результатов продаж с бюджетными смартфонами и моделями среднего уровня, компания Xiaomi все больше внимания уделяет инновационным функциям, которые применяются в смартфонах люксового сегмента, пишет нидерландское издание Letʼs Go Digital. В этой связи оно упоминает серию Mi 11, выпущенную ранее в этом году. Эти устройства оснащены не только быстрым процессором, но и впечатляющей камерой, разработанной в сотрудничестве с Samsung.

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Новый патент показывает, что Xiaomi рассматривает возможность отвести камере еще более заметное место. Документ был опубликован 11 июня, в нем показаны три модели смартфонов с четким акцентом на систему задних камер.

Первая модель – самая продвинутая. Letʼs Go Digital отмечает, что дизайнеры, возможно, были вдохновлены серией Samsung Galaxy S21, где остров камер расположен вверху слева и продолжается сбоку от устройства. Система камер довольно большая и по высоте занимает почти половину корпуса.

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Объективы расположены вертикально, слева от них находится узкая удлиненная вспышка. Под камерами показан какой-то прямоугольник. Пока неясно, что это: телеобъектив это или дополнительный сенсор. Последнее кажется более вероятным.

Над камерами есть небольшой кружок. Это может быть дополнительный микрофон, который пригодится при записи видео. Для съемки селфи на передней панели встроена центральная камера с дырочками. У смартфона относительно узкая рамка экрана. С правой стороны интегрировано несколько кнопок, предположительно кнопка включения и кнопки регулировки громкости. Доступ к отсеку для SIM-карты осуществляется сверху устройства.

Xiaomi также запатентовала заднюю крышку этой модели. Очевидно, остров камер будет немного выступать по отношению к задней панели.

Вторая модель имеет много общего с Xiaomi Mi 11i. Остров камер овальной формы содержит две большие линзы, одну меньшего размера и датчик между ними. На патенте также виден какой-то прямоугольный элемент. Остается неясным, перископическая ли это зум-камера или вспышка.

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Особенностью этой модели является вертикальный разрез задней крышки. Скорее всего, будет двухцветная задняя панель. Но не исключено, что Xiaomi предполагает разместить на правой стороне дополнительный экран.

Третья модель имеет самый простой дизайн, возможно, она задумана как вариант Lite. На этот раз система камер состоит из одной большой и двух маленьких, расположенных прямо под ней. Узкая удлиненная вспышка размещена под островом камеры. Как и в первой модели, остров камеры немного выступает в сторону.

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Letʼs Go Digital пишет, что остается неясным, когда Xiaomi выпустит эти модели. Вряд ли это будут прямые преемники высокопроизводительной серии Mi 11.

Возможно, компания так видит линейку Mi Note 11. Текущая серия Mi Note 10, состоящая из трех моделей, была представлена ​​в конце 2019 года. Эти устройства также сильно ориентированы на камеру, например, Mi Note 10 был первым смартфоном Xiaomi, оснащенным 108-мегапиксельной камерой.

Ранее в этом году название продукта "Mi Note 11" появилось в исходном HTML-коде для MIUI 13. Использование этого обновления программного обеспечения начнется 25 июня 2021 года.

Другая возможность – серия Mi 11T, которая ожидается примерно в сентябре 2021 года в качестве преемника линейки Mi 10T, выпущенной в прошлом году. Разработчики также могут решить использовать новый дизайн для более дешевой серии Redmi Note 11. Однако патентные изображения показывают, что новые устройства будут иметь дисплей со скругленными кромками, что характерно для более дорогой серии Mi, а не для Redmi среднего уровня.

Напомним, глобальные поставки смартфонов составили 340 млн единиц в первом квартале 2021 года, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого высокого роста продаж не было с 2015 года.

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