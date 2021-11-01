Разобранный смартфон Xiaomi Mi Mix Fold превратили в маленький Шанхай (видео)

Все детали инсталляции собираются в небольшой шар, похожий на глобус.

В Китае энтузиаст создал копию города Шанхай из деталей разобранного смартфона Xiaomi Mix Fold. Результат его работы показан в промо-ролике на YouTube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Скульптор извлек из устройства кабели, материнскую плату, карты памяти, процессоры и прочие, даже самые мелкие компоненты, чтобы собрать из них городской район Пудун. Экран телефона стал рекой, над которой раскинулся знаменитый Шанхайский мост, на одном из берегов появилась копия телевышки "Восточная жемчужина" (Oriental Pearl). Мастер даже сделал миниатюрный кораблик.

Под конец ролика автор разобрал все элементы конструкции и аккуратно сложил их внутрь корпуса. Как оказалось, он рассчитал все таким образом, чтобы детали можно было собирать в аккуратный шар, напоминающий глобус.

В целом новое промо Xiaomi напоминает рекламную кампанию с Mi 11, для которой собрали скульптуру дракона. Для этого проекта автору потребовались два Mi 11, а также около четырех Leather Edition, которые предоставили мягкие материалы. На создание скульптуры ушло 30 дней, а также около 500 различных деталей.

Mix Fold стал первым сгибаемым смартфоном Xiaomi. Ранее писали, что во время презентации устройство 378 тысяч раз согнули перед зрителями при помощи специального устройство. Процесс занял семь суток, при этом устройство сгибали каждые 1,6 с. Компания подчеркнула, что при раскладывании и складывании смартфона по 100 раз в день пользователь за 10 лет совершит 365 тысяч циклов.

Писали также, что Xiaomi по ошибке продала смартфоны Mi 11 Pro по $110 вместо $700. Администрация фирменного магазина перепутала цифры при обновлении цены, и многие пользователи успели заказать модель с огромной скидкой.

Xiaomi запатентовала смартфон с большим количеством камер и сенсоров, занимающих почти половину корпуса. Судя по документации, будущие устройства бренда могут получить телеобъектив и дополнительный микрофон для записи роликов.