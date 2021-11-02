Криптовалюта по "Игре в кальмара" за 3 часа выросла на 7500% и тут же обрушилась

Проект SQUID обвиняют в мошенничестве: сначала инвесторам не давали возможности обменять токены на фиатные деньги, а потом предложили поучаствовать в игре, где токены исчезают в случае провала.

1 ноября криптовалюта SQUID в честь популярного сериала "Игра в кальмара" от Netflix рекордно подорожала на 7,500%, но быстро обвалилась. Об этом сообщает сайт Coinmarketcap.

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Утром 1 ноября SQUID стоила $38 и продолжала расти. Всего за 3,5 часа цена подскочила на 7500% — до $2861,80, а уже через 5 мин. обрушилась до $0,0007926 (снижение на 999999%). Как отмечает Coinmarketcap, рост SQUID не сопровождался ростом активности инвесторов, ведь объемы торгов оставались стабильными.

"Это классический признак того, что разработчики внезапно бросают проект и крадут деньги инвесторов", — пишут аналитики.

Криптовалюту запустили 26 октября с изначальной ценой в $0,01 в качестве "онлайн игры" для любителей одноименного сериала и острых ощущений, при этом не было до конца понятно, связан ли криптопроект с проектом Netflix. Все 800 млн коинов раскупили мгновенно, а спустя 2 дня они начали резко дорожать и на третьи сутки цена достигла $2,2.

Затем несколько СМИ написали о новой криптовалюте, привлекли к ней внимание, чем спровоцировали новый скачок курса. При этом многие пользователи жаловались, что не могут продать SQUID через популярный криптообменник Pancakeswap. Как предполагалось, разработчики использовали анти-демпинговую технологию, которая не давала "сливать" токены до определенного времени. В итоге инвесторам приходилось лишь наблюдать за ростом и обрушением курса. Как рассказал CoinMarketCap, один из держателей, его привлек веб-сайт проекта, который показался "приличным и легальным".

Пользователи успели вложить в альткоин $11 млн и, как считают журналисты gizmodo.com, аферисты смогли завладеть суммой в $2,1 млн.

[ + – ] График взлета и падения "кальмарного" альткоина Фото: Скриншот

Администрация Twitter несколько раз вводила ограничения для официального аккаунта альткоина, отмечая "необычную активность". А затем в аккаунте отключили комментарии. Пользователи соцсети восприняли это как тревожный сигнал и начали напрямую обвинять проект в мошенничестве.

CoinMarketCap также пишет о группе в Telegram, которой, вероятно управляли создатели токена по "Игре в кальмара". Утром 1 ноября они заявили на ломаном английском языке, что не несут ответственности за нарушение.

"Кто-то сейчас пытается взломать наш проект. Не только аккаунт Twitter, но и наш смарт-контракт. Squid Game Dev не хочет продолжать работу над проектом, поскольку мы подавлены мошенниками и переполнены стрессом", — говорилось в сообщении.

[ + – ] Рендер альткоина SQUID

CoinMarketCap выяснил, что те же люди создали еще одну криптовалюту под названием Marbles — ее можно получить только при помощи игры. Только те, кто накопил Marbles, имеют возможность продавать SQUID, однако для начала необходимо внести стартовый взнос в размере 456 SQUID.

"Эти новые условия — слабое утешение для инвесторов, которые покупали токены дороже, чем они стоят сейчас, притом в количестве, недостаточном для участия в игре. Но и тут не обошлось без подвоха — ставка сгорает в случае проигрыша. На данный момент сайт не работает, а игра недоступна", — пишет СМИ.

Ранее писали, что Netflix заработает почти $900 млн на сериале "Игра в кальмара". Производство обошлось в $21 млн, однако прибыль превысила все ожидания благодаря большой популярности и огромному количеству зрителей на стриминговом сервисе.