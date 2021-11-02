Криптовалюта за "Грою в кальмара" за 3 години зросла на 7500% і відразу обрушилася

Проєкт SQUID звинувачують у шахрайстві: спочатку інвесторам не давали можливості обміняти токени на фіатні гроші, а потім запропонували взяти участь у грі, де токени зникають у разі провалу.

1 листопада криптовалюта SQUID на честь популярного серіалу "Гра в кальмара" від Netflix рекордно подорожчала на 7,500%, але швидко впала. Про це повідомляє сайт Coinmarketcap.

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Вранці 1 листопада SQUID коштувала $38 і продовжувала зростати. Загалом за 3,5 години ціна підскочила на 7500% — до $2861,80, а вже за 5 хв. обрушилася до $0,0007926 (зниження на 999999%). Як зазначає Coinmarketcap, зростання SQUID не супроводжувалося зростанням активності інвесторів, адже обсяги торгів залишалися стабільними.

"Це класична ознака того, що розробники раптово кидають проєкт і крадуть гроші інвесторів", — пишуть аналітики.

Криптовалюту запустили 26 жовтня з початковою ціною $0,01 як "онлайн гра" для любителів однойменного серіалу та гострих відчуттів, при цьому не було до кінця зрозуміло, чи пов'язаний криптопроєкт із проєктом Netflix. Усі 800 млн коїнів розкупили миттєво, а за 2 дні вони почали різко дорожчати і на третю добу ціна досягла $2,2.

Потім кілька ЗМІ написали про нову криптовалюту, привернули до неї увагу, чим спровокували новий стрибок курсу. При цьому багато користувачів скаржилися, що не можуть продати SQUID через популярний криптообмінник Pancakeswap. Як передбачалося, розробники використовували антидемпінгову технологію, яка не давала "зливати" токени до певного часу. Унаслідок інвесторам доводилося лише спостерігати за зростанням та обвалом курсу. Як розповів CoinMarketCap, один із власників, його залучив вебсайт проєкту, який видався "пристойним і легальним".

[ + – ] Графік зльоту та падіння "кальмарного" альткоїну Фото: Скриншот

Адміністрація Twitter кілька разів вводила обмеження для офіційного облікового запису альткоїну, зазначаючи "незвичну активність". А потім в обліковому записі відключили коментарі. Користувачі соцмережі сприйняли це як тривожний сигнал та почали прямо звинувачувати проєкт у шахрайстві.

CoinMarketCap також пише про групу в Telegram, якою, ймовірно, керували творці токена за "Грою в кальмара". Вранці 1 листопада вони заявили ламаною англійською мовою, що не несуть відповідальності за порушення.

"Хтось зараз намагається зламати наш проєкт. Не тільки обліковий запис Twitter, а й наш смарт-контракт. Squid Game Dev не хоче продовжувати роботу над проєктом, оскільки ми пригнічені шахраями і переповнені стресом", — йшлося у повідомленні.

[ + – ] Рендер альткоїну SQUID

CoinMarketCap з'ясував, що ті ж люди створили ще одну криптовалюту під назвою Marbles — її можна отримати лише за допомогою гри. Тільки ті, хто накопичив Marbles, мають можливість продавати SQUID, проте для початку необхідно зробити стартовий внесок у розмірі 456 SQUID.

"Ці нові умови — слабка втіха для інвесторів, які купували токени дорожче, ніж вони коштують зараз, притому в кількості, недостатній для участі в грі. Але й тут не обійшлося без каверзи — ставка згоряє у разі програшу. Наразі сайт не працює, а гра недоступна", — пише ЗМІ.

Раніше писали, що Netflix заробить майже $900 млн на серіалі "Гра у кальмари". Виробництво коштувало $21 млн, проте прибуток перевищив усі очікування завдяки великій популярності та величезній кількості глядачів на стрімінговому сервісі.