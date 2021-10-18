Netflix заробить на "Грі в кальмара" майже 900 млн доларів, — Bloomberg

На виробництво серіалу було витрачено трохи більше $21 млн доларів, проте прибуток від нього перевершив усі очікування творців.

Стримінговий сервіс Netflix, який відкрив світу південнокорейський серіал про виживання "Гра в кальмара", розраховує на прибуток від нього в розмірі $891 млн, повідомляють журналісти видання Bloomberg.

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Команда проєкту витратила на створення 9 епізодів "Гри" $21,4 млн (близько 2,4 мільйонів доларів за серію), однак, тепер сервіс сподівається заробити в 40 разів більше за рахунок приєднання нових підписників. І це — цілком реальні перспективи, враховуючи, що серіал переглянули понад 132 млн користувачів, зробивши його найпопулярнішим в історії Netflix. Усього ж на сервісі 209 млн акаунтів.

Відповідно до внутрішньої статистики Netflix, з моменту виходу першої серії "Гри в кальмара" 17 вересня він транслювався в цілому 1,4 мільярд годин.

"Гра в кальмара" — це серіал про групу дорослих невдах і банкрутів, які змушені грати в серію дитячих ігор заради заробітку, ризикуючи життям, оскільки всі, хто вибуває зі змагань, тут же гинуть. Призовий фонд гри становить 45,6 мільярдів вон і дістанеться тільки одній людині із 456 учасників.

Хван Дон Хек, сценарист і режисер шоу, вперше створив "Гру в кальмара" у 2008 році, проте 11 років він не міг нікому продати сценарій, поки Netflix не виявив до нього інтерес у 2019 році. Серіал став несподіваним світовим хітом, а актори — знаменитостями з мільйонами підписників у соцмережах.

Наразі шанувальники "Гри" задаються питанням, чи буде другий сезон. І поки Netflix тримає інтригу, глава глобального сервісу телебачення натякнув, що йде робота над художнім фільмом. На думку експертів, небачений успіх проєкту навряд чи змусить його творців відмовитися від продовження, причому є висока ймовірність того, що витрати на виробництво другого сезону будуть збільшені.

Нагадаємо, після успіху серіалу продажі білих сліпонів Vans, у яких ходять гравці в кадрі, виросли на 7800%. Ми також писали, як виглядав у 90-ті головний герой серіалу.