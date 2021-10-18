Netflix заработает на "Игре в кальмара" почти 900 млн долларов, – Bloomberg

На производство сериала было потрачено чуть больше $21 млн долларов, однако прибыль от него превзошла все ожидания создателей.

Стриминговый сервис Netflix, открывший миру южнокорейский сериал о выживании "Игра в кальмара", рассчитывает на прибыль от него в размере $891 млн, сообщают журналисты издания Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Команда проекта потратила на создание 9 эпизодов "Игры" $21,4 млн (около 2,4 миллиона долларов за серию), однако теперь сервис надеется заработать в 40 раз больше за счет присоединения новых подписчиков. И это – вполне реальные перспективы, учитывая, что сериал просмотрели свыше 132 млн пользователей, сделав его самым популярным в истории Netflix. Всего же на сервисе 209 млн аккаунтов.

Согласно внутренней статистике Netflix, с момента выхода первой серии "Игры в кальмара" 17 сентября он транслировался в общей сложности 1,4 миллиарда часов.

"Игра в кальмара" – это сериал фильм о группе взрослых неудачников и банкротов, которые вынуждены играть в серию детских игр ради заработка, рискуя жизнью, поскольку все, кто выбивает из соревнований, тут же погибают. Призовой фонд игры составляет 45,6 миллиарда вон и достанется только одному человеку из 456 участников.

Хван Дон Хек, сценарист и режиссер шоу, впервые создал "Игру в кальмара" в 2008 году, однако 11 лет он не мог никому продать сценарий, пока Netflix не проявил к нему интерес в 2019 году. Сериал стал неожиданным мировым хитом, а актеры – знаменитостями с миллионами подписчиков в соцсетях.

На данный момент поклонники "Игры" задаются вопросом, будет ли второй сезон. И пока Netflix держит интригу, глава глобального телевидения сервиса намекнул, что идет работа над художественным фильмом. По мнению экспертов, невиданный успех проекта вряд ли заставит его создателей отказаться от продолжения, причем есть высокая вероятность того, что затраты на производство второго сезона будут увеличены.

Напомним, после успеха сериала продажи белых слипонов Vans, в которых ходят игроки в кадре, выросли на 7800%. Мы также писали, как выглядел в 90-ые главный герой сериала.