Блогер нашел на Google Maps черную дыру посреди Тихого океана (фото)

Пользователи соцсети Reddit теперь гадают, чтобы это может быть? Вариантов множество — от гипотезы полой Земли до секретной авиабазы.

Блогер и завсегдатай платформы и Reddit под ником kokoblocks увлекается тем, что исследует планету с помощью сервиса Google Maps. Он ищет странные объекты и публикует их фото. Недавно он наткнулся на загадочную "черную дыру" посреди Тихого океана, и теперь его подписчики гадают, что это такое, сообщает издание interestingengineering.com.

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Пользователь Reddit kokoblocks опубликовал фотографию таинственной аномалии в сообществе Google Maps и задался вопросом: "Что это за фи…я? Это совсем не похоже на остров". Пользователи тут же начали комментировать пост, высказывая самые разные предположения — от откровенно нелепых до довольно конструктивных.

"Очевидно, это вход в полую Землю", — ответил один из пользователей, имея в виду гипотезу полой Земли, согласно которой внутри планеты находится большая полость и нет никакого ядра или чего-то подобного.

Другие воспользовались возможностью, чтобы ответить на вопрос оригинального плаката, отбросив несколько довольно умных слов: " Нет, это не так. Не атолл".

[ + – ] Фото "дыры", опубликованное kokoblocks

"Объект окружен с трех сторон водой, значит это — полуостров", — предложил другой пользователь.

"Это выглядит, как монтаж", — написал один пользователь.

"Моей первой мыслью было, что это коллаж какой-то", — ответил другой. "Не может быть естественный объект настолько темным и при этом настолько маленьким".

"На своих картах компания Google зачастую "маскирует" разного рода секретные места и объекты, такие как военные базы. Если на фото изображена авиабаза на острове в Тихом океане, то совершенно понятно, почему она закрашена черным цветом. Это не является чем-то необычным", — пишет СМИ.

Некоторые юзеры пытались найти логическое объяснение этому "феномену". Они пришли к выводу, что на снимке изображен необитаемый атолл Восток, находящийся в нескольких сотнях километров к югу от Гавайев. Остров выглядит черным только с очень большой высоты, но если увеличить масштаб, то он станет зеленым.

[ + – ] Атолл Восток

"То, что вы видите как черный, на самом деле темно-зеленый. Это очень густой лес, состоящий из деревьев пизония", — пояснил один из пользователей Reddit.

Если сравнить два фото, то вы найдете сходство. Так что, вероятнее всего, загадочная "дыра" оказалась маленьким островком.

Ранее мы сообщали, как мастерам по спецэффектам удалось увеличить атом до размера теннисного мяча, и что из этого вышло.