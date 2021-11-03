Блогер знайшов на Google Maps чорну діру посеред Тихого океану (фото)

Користувачі соцмережі Reddit тепер роздумують, що б це могло бути? Варіантів безліч — від гіпотези порожнистої Землі до секретної авіабази.

Блогер і завсідник платформи Reddit під ніком kokoblocks захоплюється тим, що досліджує планету за допомогою сервісу Google Maps. Він шукає дивні об'єкти та публікує їхні фото. Нещодавно він натрапив на загадкову "чорну діру" посеред Тихого океану, і тепер його підписники роздумують, що це таке, повідомляє видання interestingengineering.com.

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Користувач Reddit kokoblocks опублікував фотографію таємничої аномалії в спільноті Google Maps і запитав: "Що це за фі…я? Це зовсім не схоже на острів". Користувачі відразу почали коментувати допис, висловлюючи різні припущення — від відверто безглуздих до досить конструктивних.

"Очевидно, це вхід у порожню Землю", — відповів один із користувачів, маючи на увазі гіпотезу порожнистої Землі, згідно з якою всередині планети знаходиться велика порожнина і немає жодного ядра або чогось подібного.

Інші скористалися можливістю, щоб відповісти на запитання оригінального плаката, відкинувши кілька досить розумних слів: "Ні це не так. Не атол".

[ + – ] Фото "діри", опубліковане kokoblocks

"Об'єкт оточений із трьох боків водою, значить це — півострів", — запропонував інший користувач.

"Це виглядає як монтаж", — написав один користувач.

"Моєю першою думкою було, що це колаж якийсь", — відповів інший. "Не може бути природний об'єкт настільки темним і при цьому настільки маленьким".

"На своїх картах компанія Google часто "маскує" різного роду секретні місця та об'єкти, такі як військові бази. Якщо на фото зображена авіабаза на острові в Тихому океані, то цілком зрозуміло, чому вона зафарбована чорним кольором. Це не є чимось незвичайним", — пише ЗМІ.

Деякі користувачі намагалися визначити логічне пояснення цьому "феномену". Вони дійшли висновку, що на знімку зображено безлюдний атол Схід, що знаходиться за кілька сотень кілометрів на південь від Гаваїв. Острів виглядає чорним лише з дуже великої висоти, але якщо збільшити масштаб, він стане зеленим.

[ + – ] Атол Схід

"Те, що ви бачите як чорний, насправді темно-зелений. Це дуже густий ліс, що складається з дерев пізонію", — пояснив один із користувачів Reddit.

Якщо порівняти два фото, то ви знайдете схожість. Тож, найімовірніше, загадкова "діра" виявилася маленьким острівцем.

Раніше ми повідомляли, як майстрам зі спецефектів вдалося збільшити атом до розміру тенісного м'яча, і що з цього вийшло.