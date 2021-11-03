Летающий электромобиль SkyDrive получил сертификат безопасности (видео)

Аппарат имеет открытую кабину и пока способен развивать скорость до 50 км в час с продолжительностью полета до 10 минут.

Токийский стартап SkyDrive, разрабатывающий концепцию летающего электромобиля (eVTOL), получил сертификат безопасности от Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT). Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

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Компания заявила, что "очень рада" получить сертификат, и добавила, что продолжит работать в тесном партнерстве с правительством и MLIT.

В то же время, в министерстве подтверждают выдачу сертификата.

"Дизайн, структура, прочность и эксплуатационные характеристики соответствуют необходимым требованиям безопасности и охраны окружающей среды", — отметили в MLIT

Что известно о летающем автомобиле?

SkyDrive представила раннюю версию своего электромобиля с вертикальным взлетом и посадкой еще в 2018 году. Нынешняя конструкция аппарата "SkyDrive SD-03" имеет одноместное сиденье с кузовом размером с небольшой автомобиль и напоминает большой дрон. Движение обеспечивают восемь пропеллеров, которые позволяют машине развивать скорость до 50 км в час с продолжительностью полета до 10 минут. SD-03 имеет открытую кабину, в отличии от своего конкурента беспилотного аэротакси Volocopter, однако выгодно отличается от него меньшим количеством пропеллеров.

Компания SkyDrive, которая в настоящее время предоставляет услуги грузового беспилотного такси, планирует запустить для этих целей аппарат SD-03 в районе залива Осака в Японии уже в 2025 году.

Что касается дальнейшего развития летающего электромобиля, то SkyDrive еще не объявила, будет ли она создавать более крупную модель SD-03 с целью вместить больше пассажиров, или добавит автономные возможности к летающей машине.

Ранее сообщалось, что компания Volocopter представила модель воздушного такси VoloConnect, которая может совершать дальние перелеты благодаря фиксированным крыльям. Аппарат может пролетать до 100 километров без подзарядки батареи, а также разгоняться до 250 километров в час благодаря убирающемуся шасси.