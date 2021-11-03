Електромобіль SkyDrive, що літає, отримав сертифікат безпеки (відео)

Апарат має відкриту кабіну і поки що здатний розвивати швидкість до 50 км на годину з тривалістю польоту до 10 хвилин.

Токійський стартап SkyDrive, який розробляє концепцію літального електромобіля (eVTOL), отримав сертифікат безпеки від Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії (MLIT). Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

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Компанія заявила, що "дуже рада" отримати сертифікат, і додала, що продовжить працювати в тісному партнерстві з урядом та MLIT.

Водночас у міністерстві підтверджують видачу сертифікату.

"Дизайн, структура, міцність та експлуатаційні характеристики відповідають необхідним вимогам безпеки та охорони навколишнього середовища", — зазначили в MLIT.

Що відомо про літальний автомобіль?

SkyDrive представила ранню версію свого електромобіля з вертикальним зльотом та посадкою ще у 2018 році. Нинішня конструкція апарату SkyDrive SD-03 має одномісне сидіння з кузовом розміром з невеликий автомобіль і нагадує великий дрон. Рух забезпечують вісім пропелерів, які дозволяють машині розвивати швидкість до 50 км на годину із тривалістю польоту до 10 хвилин. SD-03 має відкриту кабіну, на відміну від свого конкурента безпілотного аеротаксі Volocopter, проте вигідно відрізняється від нього меншою кількістю пропелерів.

Компанія SkyDrive, яка наразі надає послуги вантажного безпілотного таксі, планує запустити для цього апарат SD-03 в районі затоки Осака в Японії вже у 2025 році.

Що стосується подальшого розвитку літального електромобіля, то SkyDrive ще не оголосила, чи буде вона створювати більшу модель SD-03 з метою вмістити більше пасажирів, або додасть автономні можливості до машини, що літає.

Раніше повідомлялося, що компанія Volocopter представила модель повітряного таксі VoloConnect, яка може здійснювати далекі перельоти завдяки фіксованим крилам. Апарат може пролітати до 100 кілометрів без підзарядки батареї, а також розганятися до 250 кілометрів на годину завдяки шасі, що забирається.